Le Tinder de l’emploi pour favoriser le match parfait entre les chercheurs d’emploi et les employeurs

Le Salon Carrière Formation de Québec innove cette année en offrant gratuitement pour la durée de l’événement l’application Hyumeet pour créer le match parfait entre les chercheurs d’emploi et les employeurs.

Créée par la start-up de Québec Hyuman recrutement, l’application Hyumeet représente une économie de temps et d’argent pour les employeurs en quête de la perle rare.

À l'aide de cette plateforme, les chercheurs d’emploi se définissent selon des critères «humains» comme les valeurs, la personnalité et la motivation. L’algorithme cible ensuite les employeurs qui offrent des postes correspondants le plus à leurs attentes.

Le Salon Carrière Formation de Québec, qui est présenté jusqu’au 26 octobre au Centre de foires ExpoCité, a réservé une salle pour permettre des rencontres spontanées entre les employeurs et les chercheurs d’emplois, lorsqu’un match est décelé.

«Il y a une zone d’aide qui a été aménagée pour les candidats qui veulent se préparer avant l’entrevue», a expliqué Caroline Potvin, directrice générale du Salon.

L’application Hyumeet est en développement depuis trois ans. Ses créateurs misent entre autres sur le marché international pour croître. Pendant le Salon, l’application est offerte gratuitement. La start-up appartient à un groupe de cinq investisseurs.

Une nouvelle façon de faire

«C’est un nouveau processus de recrutement qui ne nécessite pas de curriculums vitae ni d’affichage traditionnel. On veut démontrer aux gens qu’il est possible de recruter à partir d’autres critères qui sont plus en lien avec le savoir-être de l’individu. Au lieu de vérifier ça en fin de processus, quand la personne est rendue en entrevue, on propose de partir de l’individu et de regarder si les compétences peuvent être travaillées. Une fois qu'il y a cette compatibilité humaine, les aspects plus techniques de l’emploi peuvent être discutés», a affirmé Antonio Aleman, président et cofondateur de la start-up avec Line Lacroix.

L’application ajoutera bientôt la possibilité d'enregistrer une présentation vidéo pour aider les employeurs à faire les bons choix. L’entreprise a obtenu une contribution de 50 000$ de la Ville de Québec pour soutenir la mise en marché de cette solution innovatrice. L’application est offerte en prélancement au Salon Carrière Formation de Québec. L’application est disponible pour téléchargement sur les plateformes Google Play et Apple Store.

Quelque 200 exposants dont 95 employeurs ayant plus de 3 000 postes à combler sont sur place jusqu’à samedi. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus au cours de cette 25e édition.

L’entrée au Salon Carrière Formation de Québec est gratuite pour tous les visiteurs. Dans le cadre du volet formation, les visiteurs pourront découvrir des métiers, discuter avec des professionnels en orientation et explorer les programmes de formation.