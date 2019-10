Le tramway est la meilleure option pour Québec, conclut une étude comparative

Comme le métro coûterait quatre à cinq fois plus cher que le tramway, l’étude comparative des systèmes de transport lourds, commandée par la Ville de Québec, conclut que «le tramway est la meilleure option pour Québec».

L’analyse réalisée par la firme Systra Canada, qui travaille déjà sur la conception du tramway de Québec, a porté sur quatre modes différents de transport lourds : le tramway, le train léger sur rail (SLR), le monorail et le métro en souterrain.

Pour comparer ces systèmes, on a utilisé quatre critères : les conditions d’insertion, la fiabilité des systèmes dans des conditions hivernales, la disponibilité technologique et les coûts.

Dans un premier temps, ces critères ont permis d’exclure le SLR et le monorail et de retenir le métro et le tramway. La recommandation finale s’est par la suite portée sur le tramway.

Cinq fois plus cher pour le métro

Le même montant d’investissement de 2,2 milliards$, qui permet de construire 23 km de tramway, ne permettrait de construire que 5 km de métro, calcule-t-on.

Le coût d’investissement est compris entre 25 et 45 millions$ du kilomètre pour le tramway contre 100 à 200 millions$ du kilomètre pour le métro. Le coût d’exploitation est de 10 à 15$ (par véhicule par kilomètre) pour le tramway contre 11 à 17$ pour le métro.

«Le tramway dispose d’une bonne fiabilité toute l’année. Sa capacité correspond à l’achalandage anticipé et ses coûts d’investissement respectent le financement disponible. A contrario, bien que le métro présente de nombreux avantages, il est surdimensionné et trop coûteux pour les besoins de Québec», affirme l’étude de 59 pages.

On y ajoute que «le mode tramway correspond au mieux à l’achalandage en termes de capacité du système et il est un mode évolutif permettant de préserver une réserve de capacité en cas de montée en charge de l’achalandage. La fiabilité du tramway est bonne toute l’année, y compris en hiver, à condition qu’un plan de déneigement de la plateforme et des quais soit mis en place».

Si le métro présente plusieurs avantages en terme de fréquence, de vitesse et de confort, «ce mode de transport a des coûts de réalisation élevés. Il est presque cinq fois plus coûteux que le tramway, car c’est un mode souterrain, De plus, la nature des sols, inconnue à ce stade d’étude, est porteuse de nombreuses incertitudes potentiellement susceptibles de renchérir des coûts», écrit-on.

Maud Bernard, de la firme Systra, a défendu l’indépendance «intellectuelle» de l’étude en affirmant que les équipes de travail ayant planché sur l’analyse sont différentes de celles qui travaillent déjà sur la conception du tramway.

Étude validée

Les conclusions de Systra ont été «révisées» et «validées» par Jacques Roy et Robert Gagné. Ces deux professeurs de HEC Montréal ont appuyé la recommandation formelle d’opter pour le tramway. «Les investissements requis pour un métro à Québec seraient tout simplement exorbitants», confirment-ils.

Le professeur Gagné a ajouté «qu’on a été rassurés sur la capacité de faire fonctionner un tramway en hiver».

Un scénario optimal ferait en sorte qu’une rame de tramway de 260 passagers aurait une fréquence de 4 minutes en heure de pointe, d’après Systra. «Ce système permettrait de répondre à la demande au moins jusqu’en 2041», écrivent MM. Roy et Gagné.

M. Roy a cependant convenu que la Ville de Québec devra relever «le défi de sortir les gens de leurs voitures» pour qu’ils optent pour le tramway.

D’autre part, les deux professeurs affirment que plusieurs villes françaises ayant adopté le tramway «possèdent des caractéristiques semblables à celles de la Ville de Québec». A contrario, «parmi les plus petite villes, en termes de population, qui ont adopté le métro, aucune ne présente une densité de population inférieure à celle de Québec».

De son côté, Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, a mentionné ceci : «Forte de près de dix ans de réflexion et d’études, la Ville avait la conviction que le tramway était le mode de transport répondant le mieux à nos besoins actuels et futurs en mobilité. Cette étude indépendante confirme la justesse de notre choix».