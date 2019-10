Les Astros s’écroulent face aux Nationals

Une septième manche catastrophique a coulé les Astros, mercredi soir, à Houston, où ils se sont inclinés 12 à 3 devant les Nationals de Washington lors du deuxième match de la Série mondiale.

Alors que la série se transportera à Washington pour les deux prochains matchs, les Nationals se retrouvent avec une avance de 2 à 0.

Les deux formations étaient à égalité 2 à 2 après six manches, mercredi soir, au Minute Maid Park. Puis tout s’est écroulé pour les champions de la Ligue américaine lors du septième tour au bâton des visiteurs.

En effet, les Nationals ont réalisé une poussée de six points pour se donner une avance de 8 à 2. Kurt Suzuki a ouvert le bal avec un circuit en solo tandis qu’Asdrubal Cabrera et Ryan Zimmerman ont chacun frappé un simple de deux points. Howie Kendrick a participé au festival en réussissant un simple productif.

Des lanceurs malmenés

Le lanceur partant des Astros Justin Verlander a été chassé du monticule au début de la sixième manche. Il a encaissé la défaite après avoir alloué quatre points, sept coups sûrs et trois buts sur balles.

Appelé en relève, Ryan Pressly n’a guère fait mieux. Le droitier a concédé quatre points à l’adversaire, dont trois mérités, en deux tiers de manche.

Josh James a également goûté à la médecine des Nationals. En huitième manche, il a alloué un circuit de deux points à Adam Eaton.

Cabrera a ensuite accueilli le releveur Hector Rondon avec une claque au champ centre qui a permis à Juan Soto de croiser le marbre. Michael A. Taylor en a rajouté en cognant un circuit en solo face à Chris Devenski en neuvième manche.

À terme, Cabrera a produit trois points tandis qu’Eaton et Anthony Rendon en ont chacun généré deux. Rendon avait poussé Trea Turner et Eaton à la plaque dès le premier tour au bâton des Nationals avec un double.

Alex Bregman a claqué un circuit de deux points pour les Astros en première manche. Martin Maldonado a aussi cogné la longue balle pour l’équipe locale en neuvième.

Stephen Strasburg a obtenu la victoire. Le partant des Nationals a alloué deux points, sept coups sûrs et un but sur balles en six manches. Il a également réussi sept retraits au bâton.

Le match numéro 3 sera disputé vendredi soir au Nationals Park. Anibal Sanchez sera le partant pour les Nationals tandis que les Astros feront confiance à Zack Greinke.