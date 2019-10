Les Astros y croient toujours

Malgré un recul de 2 à 0 dans la Série mondiale, les Astros de Houston pensent qu’une remontée est réalisable contre les Nationals de Washington.

L’équipe qui a obtenu le plus de victoires en saison régulière a pris l’avion en direction de Washington où elle voudra faire la vie dure à ses rivaux durant le troisième match, vendredi. Les Astros tenteront de devenir seulement la deuxième équipe de l’histoire à gagner la Série mondiale après avoir perdu les deux premiers matchs à la maison.

«Je doute que les Nationals sentent que c’est dans la poche et qu’ils peuvent déjà planifier la parade. [...] On va être correct», a lancé le gérant de la formation texane, A.J. Hinch, en terminant son point de presse, mercredi.

Dans le vestiaire, les joueurs ont toujours confiance malgré le retard. «On a perdu deux matchs de suite durant la saison régulière. Tout le monde ici sait comment rebondir. Nous l’avons déjà fait en séries éliminatoires», a expliqué le joueur de troisième but des Astros Alex Bregman.

«Je crois que la confiance est toujours là. Maintenant, on doit se rendre là-bas et gagner des matchs. Nous n’avons pas le choix. [...] Il faut juste jouer un match à la fois», a ajouté le joueur de deuxième but Jose Altuve.

C’est le même son de cloche du côté de Justin Verlander, le lanceur perdant de la rencontre de mercredi.

«Je pense que le message en ce moment, c’est juste de ne pas abandonner. [...] On n’a pas le temps de s’apitoyer sur notre sort», a-t-il dit.

Les Nationals enthousiastes

Après les deux victoires à l’étranger, l’ambiance dans le camp des Nationals est plus festive à quelques heures du troisième match devant leurs partisans.

«Ça va être fou! Les partisans ont été avec nous toute l’année. Ils ont été avec nous durant les bons et moins bons moments», a expliqué le receveur Kurt Suzuki.

Cependant, rien n’est encore acquis.

«On savait que ce serait difficile, qu’on devait se battre. On voulait venir voler un match et on en a gagné deux. Maintenant, on doit bien performer à la maison», a précisé le joueur de troisième but Anthony Rendon.

«C’est bien de retourner à la maison avec deux victoires, encore plus quand tu joues contre une bonne équipe. On essaie de ne rien prendre pour acquis. Il faut encore retourner à domicile et jouer du très bon baseball», a continué le vétéran Howie Kendrick.

Des lanceurs

Anibal Sanchez, pour les Nationals, et Zack Greinke, pour les Astros, prendront place sur le monticule pour ce troisième duel. Sanchez présente une fiche de 1-0 en séries d’après-saison, en plus d’avoir maintenu une moyenne de points mérités de 0,71. Il a aussi retiré 14 frappeurs sur des prises.

Pour sa part, Greinke connaît des éliminatoires difficiles, ayant échappé ses deux décisions. Le droitier a conservé une moyenne de 6,43 et totalisé 16 retraits sur des prises. Il aura la lourde tâche d’arrêter les frappeurs des Nationals, qui ont inscrit 17 points au total contre Verlander, un ancien récipiendaire du trophée Cy-Young, et Gerrit Cole, qui a des chances logiques d’en obtenir un dans quelques semaines.