RIMOUSKI | Pour l’entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, il est clair que son équipe peut, et doit, jouer beaucoup mieux que dans sa défaite de mercredi face aux Saguenéens de Chicoutimi.

Le pilote estime que son club doit rebondir vendredi soir face aux Cataractes, à Shawinigan.

« Depuis quelque temps, les gars se font encenser sur toutes les tribunes et nous sommes contents de cela, mais encore faut-il que ce soit mérité. Nous avons deux défenseurs qui étaient sur la glace pour huit ou neuf chances de l’adversaire. Nous avons perdu beaucoup de bagarres à un contre un, ce qui n’est pas notre habitude. Les gars savent qu’ils peuvent mieux jouer », a-t-il insisté, jeudi, après l’entraînement des siens.

Serge Beausoleil assure que son équipe ne prend pas les Cataractes à la légère. « C’est une équipe rapide axée sur l’offensive. Ils alignent plusieurs choix de première ronde qui jouent bien », a vanté celui qui estime que l’absence de son ancien défenseur Jordan Lepage, suspendu pour cinq matchs, se fait sentir chez les Cataractes. Ces derniers présentent une fiche de sept victoires et cinq défaites, mais ont toutefois perdu leurs trois derniers matchs.

Audet verra de l’action

Serge Beausoleil a aussi confirmé que son gardien auxiliaire Raphaël Audet obtiendra son deuxième départ de la saison cette fin de semaine contre les Cataractes. La décision n’est cependant pas prise à savoir si ce sera vendredi soir à Shawinigan ou dimanche à Rimouski.

« Il performe bien lors des entraînements et il mérite de jouer ». Le défenseur Anthony D’Amours devrait rater un autre match en raison d’une blessure.

De la profondeur

L’arrivée inespérée du choix de première ronde au dernier repêchage, Zacharie Bolduc et le retour au jeu de Maxime Collin causent un heureux problème au personnel d’entraîneurs.

« Je touche du bois, mais nous avons maintenant 15 attaquants et aucun blessé. Donc, on doit retrancher un trio complet à chaque match. On n’aime pas garder des gars trop longtemps hors de l’alignement », a expliqué Serge Beausoleil.