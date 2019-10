Les Rangers sortent enfin de leur torpeur

Les Rangers de New York ont mis fin à une séquence de cinq défaites en battant les Sabres de Buffalo 6 à 2, jeudi soir au Madison Square Garden.

Les Rangers se sont forgé une solide avance en début de match, eux qui ont marqué trois fois au premier vingt. Artemi Panarin a notamment marqué un but qui valait le détour. Après avoir soutiré la rondelle à un défenseur, Panarin a patiné avec puissance avant de déculotter le gardien Carter Hutton du côté du bloqueur.

Ryan Strome a marqué à deux occasions, obtenant entre autres le but gagnant en fin de première. Le défenseur Tony DeAngelo a obtenu un but et une mention d’aide, et Brett Howden et Brendan Lemieux deux points.

L’attaquant Jimmy Vesey a quitté la rencontre en troisième période. La nature de sa blessure n’a pas été précisée, mais Vesey a semblé sonné après un contact avec le défenseur des Rangers Brady Skjei, au deuxième engagement.

Les Blue Jackets surprennent les «Canes»

À Columbus, les Blue Jackets ont amorcé une remontée de deux buts en deuxième période pour finalement vaincre les Hurricanes de la Caroline 4 à 3 en prolongation.

Après le filet du Français Alexandre Texier dès l’amorce de la rencontre, le gardien Joonas Korpisalo a cédé trois fois face aux tirs des Hurricanes. Korpisalo n’a ensuite plus rien donné alors que Ryan Murray, Sonny Milano et Cam Atkinson, en prolongation, concrétisaient la victoire de l’équipe locale. Le défenseur québécois des «Jackets» David Savard a récolté les deux premières mentions d’aide de sa saison dans le gain des siens.

Dans la défaite, le défenseur Dougie Hamilton a inscrit son sixième filet de la campagne, ce qui le place en tête à ce chapitre parmi tous les arrières du circuit Bettman.

Les Islanders l’emportent à domicile

À New York, les Islanders ont obtenu un cinquième gain consécutif en disposant des Coyotes de l’Arizona par la marque de 4 à 2.

L’équipe locale a ouvert la marque via Derick Brassard, dès les premières minutes de jeu. Le Québécois a ainsi obtenu son premier filet dans l’uniforme des Islanders, qui lui ont offert un contrat d’un an cet été.

Josh Bailey, Scott Mayfield et le capitaine Anders Lee ont été les autres buteurs des «Isles», tandis que les Coyotes ont répliqué grâce à Michael Grabner et Conor Garland. Bailey ainsi que Brock Nelson ont récolté deux points dans cette rencontre.

Semyon Varlamov a stoppé 21 rondelles pour la victoire, sa troisième de la présente saison.