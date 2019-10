Martine St-Clair: copines et... poutines

MONTRÉAL | Martine St-Clair, Luce Dufault, Marie-Michèle Desrosiers et Marie-Élaine Thibert, qui ont partagé la scène pendant la tournée Entre vous et nous, sont arrivées ensemble sur le tapis rouge du Premier Gala de l’ADISQ, mercredi.

«On est soudées, a souligné Martine St-Clair. On s’aime pour la vie, avec ce qu’on a vécu. C’est une chance inouïe qu’on a eue, de partager la scène à quatre pendant plus d’un an et demi de tournée, presque deux ans.»

Invitées à dévoiler un secret de coulisses, les chanteuses ont confié qu’elles appréciaient beaucoup partager croustilles et verres de vin blanc pendant leur aventure sur la route. Aussi, Marie-Michèle Desrosiers a révélé que Martine St-Clair adorait les «bonnes grosses poutines» à 1 h du matin, après les concerts.