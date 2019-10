Pénurie de main d’œuvre: un autre restaurant ferme ses portes

Le restaurant Saint-Germain du Plaza Laval, une institution à Québec depuis des dizaines d’années, a récemment fermé ses portes pour concentrer ses activités uniquement à Sillery.

Après plus de quarante ans, la direction a pris cette décision difficile il y a environ deux semaines. Le restaurant bénéficiait toujours d’un bon achalandage et d’une clientèle fidèle.

Incapable de tout faire malgré sa présence sept jours sur sept, le propriétaire Marc Saint-Germain a décidé d’abandonner le combat, du moins dans l’établissement du chemin Sainte-Foy, près de l’Hôpital Laval. Le restaurant de la rue Sheppard, à Sillery, demeure ouvert.

«J’avais dix employés alors qu’il en faut le double pour opérer. On fermait à l’occasion. J’ai essayé de tout faire mais je ne peux pas faire l’ouverture, la fermeture et me retrouver en cuisine la plupart du temps. Ça devenait très complexe», a expliqué l’homme d’affaires.

Le restaurateur affirme aussi qu’il leur fallait parfois refuser des groupes ou des clients selon le personnel disponible. Le chiffre d’affaires était donc affecté.

Selon lui, ce choix personnel de fermer s’inscrit dans un contexte de relève d’entreprise complexe et d’un manque de personnel problématique. Comme bien d’autres, M. Saint-Germain voulait éviter d’offrir un mauvais service. Il ignore l’impact à long terme de la pénurie de main d’œuvre sur l’industrie de la restauration.

«C’est une bonne question mais je ne connais pas la réponse», a-t-il ajouté.

Les Immeubles Roussin, propriétaire du Plaza Laval, ont déjà entrepris des démarches pour combler l’offre de restauration qu’occasionne ce départ.

«Nous souhaitons remercier notre fidèle clientèle pour les 40 dernières années. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à notre établissement de Sillery», a conclu M. Saint-Germain.

Partout à Québec, de plus en plus de commerces se voient forcés de réduire leurs heures d’ouverture en raison de la pénurie de main-d’œuvre, à un tel point que des restaurants doivent parfois fermer l’après-midi pour permettre aux employés de faire le ménage, ou simplement parce qu’ils ne sont plus assez pour opérer.