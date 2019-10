Quand Joe Biden affronte Joe Biden

Les stratèges démocrates croient encore que c'est avec Joe Biden comme candidat pour 2020 qu'ils ont les meilleures chances de vaincre Donald Trump. Pour qu'ils y parviennent, je crois que Biden devra d'abord vaincre... Biden!

Tôt ce matin, un nouveau sondage publié par CNN indiquait que Joe Biden était toujours le favori chez les démocrates pour l’investiture 2020. Si les chiffres pointent en direction d’un effritement de ses appuis, il peut malgré tout se réjouir des résultats après avoir été la cible de la majorité des attaques depuis le début des débats.

Les stratèges démocrates sont cependant inquiets et ça se comprend. Les deux plus proches rivaux de Biden sont Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Cela signifie donc qu’à l’exception de l’ancien vice-président, aucun candidat plus au centre ne parvient à s’imposer. Si on note la grande popularité des deux progressistes dans les États côtiers et dans les zones urbaines, on doute de leurs chances de vaincre le président sortant dans les fameux États pivots (swing states).

Autre facteur anxiogène pour le Parti démocrate, Joe Biden est souvent son pire ennemi. Pour affronter Donald Trump, Biden devra probablement vaincre Biden.

Outre le fait que l’ancien sénateur du Delaware a une réputation, assumée, de gaffeur, son passé revient trop souvent le hanter.

Le site Axios rapportait ce matin que, lorsque Donald Trump a comparé l’enquête de la procédure de destitution à un lynchage, Biden est rapidement monté au front pour lui reprocher une expression qui démontre l’insensibilité de Donald Trump à la question raciale. La journée n’était pas terminée qu’on avait déniché une déclaration faite par Biden en 1998, dans laquelle il comparait la procédure de destitution de Bill Clinton à un... lynchage.

Les exemples de ce genre sont légion. Vous vous souvenez probablement des accusations de plusieurs femmes qui reprochaient à Biden des attouchements inappropriés ou une proximité physique qui les mettait mal à l'aise. Vous croyez que Trump hésiterait à ressortir ces accusations si Biden devait l’attaquer sous cet angle?

Dans le dossier syrien, Joe Biden critique sévèrement l’administration pour sa stratégie actuelle. Que fait-on des alliés? Comment sert-on les intérêts américains? Déjà des républicains rappellent que l’administration Obama n’avait pas été suffisamment dure. On se souvient tous que le président démocrate avait tracé sa fameuse «ligne dans le sable», mettant en garde le dirigeant syrien contre des attaques menées sur sa population. Jamais Obama n’avait donné suite à sa menace. Obama n’avait-il pas choisi Biden en raison de son expérience et de sa sagesse en politique extérieure? Bien difficile pour Oncle Joe de se défiler dans ce dossier.

Je pourrais poursuivre ma liste encore longtemps, mais vous comprenez déjà le jeu qui se déroule actuellement. Biden est toujours en tête, mais sa candidature est ébranlée. Si l'on considère que le seul candidat plus au centre chez les démocrates peine à s’imposer ou à surmonter les obstacles, on peut comprendre que les dirigeants du parti et les stratèges ne tiennent rien pour acquis. Ils trouveront peut-être du réconfort dans de récents sondages qui indiquent que Donald Trump est en difficulté en Floride, en Pennsylvanie, au Michigan ainsi qu’au Wisconsin, mais ce ne sera pas suffisant pour qu’ils puissent dormir paisiblement.

Gary Varvel

Caricature de Gary Varvel