Quand la retraite sonne le glas d’un couple

J’ai cru rêver en lisant la lettre de P.O. qui, suite à une préparation commune sur la façon qu’ils souhaitaient vivre leur retraite son conjoint et elle, racontait à quel point ils fonctionnaient en harmonie. On voit bien qu’elle n’est pas avec le même genre d’homme que moi. Toute sa vie il a été bourru, en affaire comme en famille. Maintenant à la retraite, il est doublement bourru. Il ne sort pas, ne veut plus voyager, et à part regarder la télé, on ne fait plus rien ensemble. Ça a même éloigné les enfants. Qu’est-ce que je fais avec ça?

Anonyme sans espoir

Votre mari poursuit sa retraite comme il a vécu sa vie. Est-ce ça que vous vous souhaitez personnellement ? Un horizon aussi bouché que ce que vous décrivez ne laisse comme porte de sortie que la séparation pour espérer illuminer un peu la suite de votre vie. Est-ce pensable pour vous?