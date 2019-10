Saguenay: un agriculteur se fait taper sur les doigts pour une fosse à purin qui débordait

SAGUENAY – Un agriculteur de Saguenay est blâmé par le ministère de l'Environnement pour avoir laissé sa fosse à purin déborder au point où des déjections animales se sont écoulées vers les eaux de surface de la rivière Chicoutimi.

Les faits ont été constatés par les inspecteurs du ministère au printemps dernier sur cette ferme du rang Saint-Paul, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Un avis de non-conformité ainsi qu'une amende de 10 000 $ ont été acheminés à l'entreprise. Il s'agit d'une compagnie à numéro dont l'unique actionnaire est Florent Côté, un producteur ayant déjà fait la manchette au cours des dernières années pour avoir laissé des carcasses d'animaux morts sur ses terres.

Interrogé par TVA Nouvelles, l'actionnaire de l'entreprise assure qu'il a apporté des correctifs dès la visite des inspecteurs. Il ajoute qu'il ne s'était pas aperçu que sa fosse débordait.

«Il a plu beaucoup l'automne dernier. Cela a augmenté le contenu de la fosse. Aussi, il y a eu beaucoup de neige l'hiver passé. Ce sont tous des facteurs, à un moment donné, quand on les additionne, ça nous amène à cette situation-là», a-t-il expliqué.

«Les animaux défèquent quand même tous les jours, on ne peut pas les empêcher et le fumier, on ne peut pas le mettre n'importe où», a-t-il poursuivi.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une infraction du genre est constatée sur cette ferme. Selon le ministère de l'Environnement, un écoulement de fumier vers un cours d'eau a également été observé en 2010.

Il est du devoir des agriculteurs d'éviter les fuites et les débordements dans leur fosse.

À la Ferme du Fjord dans l’arrondissement de La Baie, on a voulu ne prendre aucune chance. Une nouvelle fosse à purin a été construire dernièrement. L'ouvrage de stockage est maintenant fait de béton, donc beaucoup plus étanche. La nouvelle fosse est aussi deux fois plus grande que l'ancienne.

Le ministère de l'Environnement effectue, chaque année, des vérifications pour s'assurer de la conformité de ces installations dans la région.