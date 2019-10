Incontournable dans la région de la Capitale-Nationale depuis 1994, le Salon Carrière Formation de Québec (SCFQ) célèbre sa 25e présentation aujourd’hui, demain et samedi au Centre de foires ExpoCité. Quelque 200 exposants, dont 95 employeurs ayant plus de 3 000 postes à combler, accueilleront pendant ces trois jours plus de 10 000 visiteurs de tous âges qui souhaitent trouver un emploi ou orienter leur avenir. En plus de l’entrée gratuite pour tous, les visiteurs pourront profiter de la Zone d’aide à l’emploi, présentée grâce à la collaboration d’Emploi-Québec, qui vise à mieux les outiller. https://www.saloncarriereformation.com.

55 ans de mariage

Gisèle Garneau et Gérard Nadeau se sont mariés le 24 octobre 1964 à Charlesbourg. Le couple, qui habite toujours le même quartier de l’arrondissement Charlesbourg, compte 4 enfants (Yves, Mario, Chantal et Éric) et 2 enfants adoptifs (Line et Réjean) et 11 petits-enfants. Gérard est un retraité de l’Armée Canadienne et Gisèle s’est dévoué pour sa famille pendant toutes ces années. Félicitations à vous deux pour votre 55e anniversaire de mariage.

50 ans de pratique

Le Barreau du Québec a tenu à souligner récemment les 50 ans de pratique active au sein de son ordre professionnel de Me Jean DeBlois, MBA, de la société DeBlois Avocats s.e.n.c.r.l., en lui remettant une médaille. Spécialiste en droit des affaires et administrateur de sociétés, Me Jean DeBlois s’est distingué par son engagement exceptionnel auprès de sa clientèle qu’il continue de servir avec énormément de passion. De gauche à droite, sur la photo : Me Jean DeBlois, Me Robert De Blois et Me Pierre De Blois.

120 ans de plaisirs gourmands

Il reste encore quelques places pour le 19e Gala des Grands Chefs, l’évènement culinaire le plus spectaculaire de Charlevoix, qui se tiendra au Fairmont Le Manoir Richelieu le week-end du 15, 16 et 17 novembre. Pour la première fois, l’événement sera organisé en collaboration avec de la Fondation du cancer du sein du Québec avec la participation de la chanteuse Lulu Hughes. Le Gala proposera un menu gastronomique inspiré et élaboré par le directeur culinaire Sylvain Cuerrier en compagnie des chefs invités qui ont tous été chefs exécutifs au Manoir Richelieu au fil des ans. Le thème du Gala 2019 « 120 ans de plaisirs gourmands ». est un clin d’oeil au Manoir Richelieu qui fête ses 120 ans cette année. Renseignements: https://www.galadesgrandschefs.ca/

Les Mordus

La nouvelle Brasserie du coin, dont l’ouverture est prévue en décembre à même l’Hôtel Clarendon, à l’angle des rues des Jardins et Sainte-Anne, à Québec, a maintenant un nom: Les Mordus. Spécialisé en poissons et fruits de mer, le restaurant de 6 000 pc a été pensé et créé pour les mordus de bonne bouffe. Le décor (firme LemayMichaud) s’inspire de celui des grandes brasseries françaises à la différence qu’il a été créé pour être typiquement québécois. À l’intérieur, le cachet, les boiseries et murs de pierre d’origine du Clarendon, considéré comme l’un des plus vieux bâtiments du Vieux-Québec, ont été préservés. Sur la photo, trois mordus de la restauration: Jacques Gauthier, Martine Plante et Emmanuelle Villa.

Anniversaires

Marie-Hélène Prémont (photo), ex-cycliste (vélo de montagne), pharmacienne chez Familiprix, 42 ans... Éric Fortier, D.G. de TéléMag Québec et animateur de l’émission Passion Auto Rétro, 54 ans... Thomas J. Mulcair, ex-député (NPD) dans Outremont, jouteur à LCN, 66 ans... Gérald Larose, président de la CSN de 1983 à 1999, 74 ans... Bill Wyman, bassiste des Rolling Stones de 1962 à 1992, 83 ans.

Disparus

Le 24 octobre 2018. Tony Joe White (photo), 75 ans, chanteur-compositeur américain de rock et de blues.... 2017. Fats Domino, 89 ans, pianiste et chanteur américain considéré comme le précurseur du rock’n’roll... 2016. Bobby Vee, 73 ans, chanteur américain... 2015. Maureen O’Hara, 95 ans, actrice irlandaise (Miracle sur la 34e rue)... 2005. Édith Serei, 81 ans, esthéticienne...1972. Jackie Robinson, 53 ans, 1er noir à évoluer au baseball majeur...1957. Christian Dior, 52 ans, couturier français.