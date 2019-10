Un écart de 250 millions $ pour le tramway de Québec

Au cours des dernières minutes, la Ville de Québec a dû mettre à jour en catastrophe le site Internet du Réseau de transport structurant pour expliquer un écart de 250 millions $ dans le coût du tramway.

Jeudi, jusqu’à 11h30 du matin, le site officiel du Réseau évaluait le coût du tramway à environ 2 milliards $.

Capture d'écran du site https://reseaustructurant.info/

Or, le chiffre cité ce jeudi dans l’étude de la firme Systra est plutôt de 2,26 milliards $, soit un écart de 250 millions $.

Encore plus précis, les professeurs de HEC Montréal chargés de valider cette étude, parlent de 2262 millions$, soit 2 milliards $ et 262 millions $. Ces derniers affirment que ce chiffre provient du bureau de projet du Réseau structurant et qu’il date de mars 2019.

À la suite du coup de fil du Journal, jeudi en fin de matinée, la Ville de Québec a fait effacer l’ancien tableau des coûts et produit un nouveau qui parle cette fois-ci d’un coût de 2264 millions $, soit 2 milliards et 264 millions $.

Capture d'écran du site https://reseaustructurant.info/

«Arrêtez de gosser sur des petites affaires»

Interrogé sur l’écart de 250 millions $, Rémy Normand en a minimisé la portée en insistant sur le fait que le budget global de 3,3 milliards $ demeure le même. «C’est toujours à 2,264 milliards $ le projet. On ne chipotera pas. On va rentrer dans le budget. Dans les chiffres qu’on a, c’est 2,2 milliards», a-t-il d’abord répondu.

Il a ensuite ajouté «le projet est à 3,3 milliards $. Arrêtez de gosser sur des petites affaires».