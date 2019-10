Une date encerclée au calendrier de Christophe Normand

Les Alouettes ont d’abord deux autres matchs à jouer en saison régulière, mais pour le Québécois Christophe Normand, rien ne l’excite plus que l’idée d’affronter son ancien club, les Eskimos d’Edmonton, lors de la demi-finale de l’Est, le 10 novembre, à Montréal.

«Vu ce que j’ai vécu là-bas, je suis définitivement content qu’on les prenne en séries, a avoué Normand, lorsqu’interrogé sur le sujet au terme de l’entraînement de jeudi. Sur les unités spéciales, les Eskimos ont des joueurs assez costauds, ça va être une bataille de rue.»

S’il préfère épargner certains détails, l’athlète de 28 ans ne cache pas que son séjour d’une saison à Edmonton, en 2018, fut difficile. Sa relation avec certains coéquipiers était tendue. Il a notamment eu maille à partir avec différents joueurs anglophones.

Quoi qu’il en soit, Normand préfère regarder devant. Et il y a d’abord les Tiger-Cats de Hamilton, ce samedi, et le Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi prochain, avant ce rendez-vous éliminatoire face aux Eskimos.

Les retours de botté

Pour l’heure, Normand poursuit son boulot en jouant un rôle important sur les unités spéciales. À ce niveau, il est intéressant de constater que les Alouettes occupent le premier rang dans la Ligue canadienne de football pour la moyenne de verges gagnées (12,7) sur les retours de botté de dégagement. Le club montréalais a aussi inscrit trois touchés dans de telles circonstances.

«Les unités spéciales représentent tellement une facette importante du jeu. Il faut être solide sur chaque aspect, a commenté l’entraîneur-chef Khari Jones. Mickey (Donovan) fait du bon travail avec les gars. Il y a des retours qui nous ont grandement aidés à remporter certains matchs.»

Shiltz se tient prêt

Pour la rencontre de samedi face aux Tiger-Cats, Jones a par ailleurs laissé une porte ouverte quant à la possibilité d’utiliser un autre quart-arrière que Vernon Adams fils durant la partie. Ce dernier demeure toutefois déterminé à atteindre certains objectifs personnels, dont les 4000 verges amassées par la passe (NDLR : il en compte 3674).

«On va voir comment le match va aller, a affirmé Jones. Ça reste possible qu’on utilise Matt (Shiltz) ou (Antonio) Pipkin, on aborde toutefois ce match avec l’idée que c’est Vernon qui va jouer.»

«J’espère jouer un peu dans l’un ou l’autre des deux derniers matchs, mais le plus important, c’est de me tenir prêt, a pour sa part réagi Shiltz, qui attend sagement son tour. Comme substitut, tu dois te préparer à chaque semaine comme si tu allais jouer, même si, au final, tu ne joueras pas. Je suis prêt à y aller si mon numéro est appelé. Sinon, je ferai tout ce que je peux pour aider à partir des lignes de côté.»

- Du côté des blessés ou des joueurs ayant besoin de repos, tout laisse croire que le demi offensif William Stanback sera tenu à l’écart pour le match de samedi, à Montréal, face aux Tiger-Cats. Le secondeur Hénoc Muamba est pour sa part absent de l’entraînement depuis le début de la semaine.