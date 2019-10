Une entente gardée secrète

« Ils font le ménage depuis un an, mais ce n’est que le début. Après le délai de cinq ans, ils pourront faire ce qu’ils veulent », affirme-t-on en coulisse.

Maintien d’un siège social à Boucherville et de Canadiens dans des postes clés au sein de la haute gestion de l’entreprise, garanties concernant le pourcentage et les types d’emplois devant demeurer au pays, conservation de la bannière RONA et des relations avec les fournisseurs locaux : tout ça a été consigné dans un document légal, en vertu de la Loi sur Investissement Canada.