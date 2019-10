5 films à regarder en famille pour célébrer Halloween

En collaboration avec

Pas besoin de se plonger dans des films sanglants pour profiter d’une soirée cinéma à Halloween!

Des tonnes de productions pour toute la famille célèbrent les mondes obscurs avec tangente plus douce. Et pour dénicher ces merveilles, on se tourne vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA) ! Club illico propose un catalogue bien garni de créations québécoises exclusives, de longs-métrages alléchants et de séries télé dont tout le monde parle. Chaque semaine, du nouveau contenu en français est ajouté à la plateforme.

Voici cinq films « sans peur » à visionner après votre tournée de bonbons du voisinage.

L’œuvre de Tim Burton : La mariée cadavérique (2005)

Ce film d’animation macabre porte la signature Tim Burton : personnages maladroits et charmants, amour impossible et univers gothique (mais accessible!). Au XIXe siècle, Victor est promis à Victoria. Malheureusement, un tour du destin le marie à Emily, une jeune défunte qui l’entraine dans le monde des morts. Le protagoniste devra choisir entre ses deux promises... La bande-sonore signée Danny Elfman est d’un mélancolique étrangement vivant - gageons que vous vous retrouverez à fredonner les mélodies tout le mois de novembre!

Bunnicula, saison 1 (2016)

Les plus jeunes apprécieront la série télé Bunnicula, qui met en scène un lapin-vampire buveur de jus de carottes plutôt que de sang. Mina, une humaine, rencontre ce drôle de personnage qui l’emmènera dans de nombreuses aventures surnaturelles. Basé sur le roman à succès du même nom, Bunnicula est une excellente manière d’entrer dans le monde du paranormal sans causer trop de frousse aux enfants.

Hôtel Transylvanie 2 (2015)

Dans la première mouture de cette série de longs-métrages d’animation, on suivait les aventures de Dracula, propriétaire d’un hôtel pour monstres en Transylvannie. Dans cette suite attendue, le vampire devenu grand-père souhaite initier son petit-fils au monde des ténèbres. On retrouvera avec plaisir Frankenstein, le Loup-Garou et la Momie (entre autres!).

Monstres contre aliens (2009)

Dans ce désopilant film d’animation des studios Dreamworks, on suit les mésaventures de Susan, qui, lorsque frappée par une météorite, devient une géante. Capturée par l’armée, elle fait la rencontre d’autres « monstres » cachés du public. Ensemble, ils devront combattre une force alien qui menace la destruction de l’humanité. Ce film truffé de références aux classiques de la science-fiction plaira aux parents comme aux enfants!

Zombieland (2009)

Cette comédie d’horreur met en scène Colombus, un étudiant qui devra apprendre à naviguer dans un monde nouvellement infesté de zombies. Là, il fera la rencontre de divers personnages plus saugrenus les uns que les autres : Wichita (Emma Stone), Little Rock et le viril Tallahassee (Woody Harrelson). C’est l’artiste du clip de Thriller qui a conçu les maquillages de Zombieland. Attention: le film est classé 13 ans et plus!

