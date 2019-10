67 000 personnes toujours en attente d'un médecin de famille dans la région de Québec

L’accessibilité à un médecin de famille s’est améliorée depuis 2014 dans la région de la Capitale-Nationale, même si 67 000 personnes sont toujours sur la liste d’attente.

Selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), 84% de la population de la région est maintenant prise en charge par un médecin de famille, comparativement à 75% en 2014.

«On sait qu’il y a encore du travail à faire parce qu’il y a des gens qui sont à la recherche d’un médecin de famille. Ce qui nous complique la tâche, c’est la pénurie d’effectifs qui s’est malheureusement réinstallée. Il manque ici, dans la région de Québec, plus de 50 médecins. À la grandeur du Québec, on évalue que c’est entre 400 et 450 médecins qui nous manquent», a affirmé le Dr Louis Godin, président de la FMOQ.

D’après le président de l’Association des médecins omnipraticiens de Québec, Pascal Renaud, les médecins ont déjà fait un «effort extraordinaire».

«On a pris 77 000 nouveaux patients depuis 2014, malgré des départs à la retraite, ce qui signifie que les médecins ont augmenté leur charge de travail de façon significative», a-t-il fait valoir.

Le climat Barrette

La profession doit inciter la relève à choisir davantage la médecine familiale, croit le Dr Godin. Alors qu’au tournant des années 2000, on comptait un nombre équivalent de médecins de famille et de médecins spécialistes, la province affiche 1000 spécialistes de plus, un fait unique au Canada, souligne-t-il.

«Regardez le climat que l’on a vécu au cours des dernières années. La médecine familiale a beaucoup été attaquée, particulièrement par l’ancien ministre de la santé. On a dit beaucoup de choses. On a imposé beaucoup de choses aux médecins. Donc, les étudiants ont choisi une autre spécialité que celle de la médecine familiale.»

«L’autre phénomène, qui s’est produit à cause de tout ce climat-là, c’est qu’il y a des médecins qui ont décidé de partir prématurément à la retraite», a déploré le Dr Godin.

L’écart de la rémunération entre les médecins de famille et les spécialistes serait aussi en cause.

«Il y a encore un écart très important. Quand tu as à faire le choix, on sait que ce sont des choses qui influencent. C’est l’un des facteurs. Ce n’est pas le seul. (...) La question du climat général a eu une influence énorme au cours des trois ou quatre dernières années», a poursuivi le Dr Godin.

Pour assurer la pérennité de la qualité des soins médicaux, la FMOQ propose entre autres une contribution plus grande des médecins spécialistes en milieu hospitalier et l’ajout d’autres professionnels notamment des infirmières.

Au Québec, 81% de la population a accès à un médecin de famille, alors que cette proportion était de 67% en 2014. En 2015, l’ex-ministre de la santé, Gaétan Barrette et la FMOQ s’étaient entendus sur une cible de 85%. Un médecin de famille suit en moyenne 1000 patients.

Dans certaines villes de la Côte-Nord, comme Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre et Forestville, le Dr Godin a qualifié la situation d’«excessivement difficile».

«On est à la limite du tolérable. On a souvent à peine 50% des médecins qu’on aurait besoin», a-t-il ajouté.