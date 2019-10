70 ans de compétition pour les Alérions

Les Alérions du Collège François-de-Laval (anciennement Le Petit séminaire de Québec) célèbrent 70 ans de compétition. Pour l’occasion, le reporter Jonathan Fournier a rencontré Marc Boulanger, adjoint à la direction générale du Collège, Nicolas Voisard, superviseur du programme de football, ainsi que quelques joueurs. Ensemble, ils ont notamment rappelé les débuts de la plus vieille tradition de football dans la région, souligné l’implication du programme quant au développement du football à Québec, nommé ces grands noms du sport qui ont joué dans les rangs de l’équipe, puis témoigné du sentiment d’appartenance qui rassemblent les joueurs d’hier et d’aujourd’hui. À voir demain à l’émission.

Plus de 1000 joueurs ont porté l’uniforme rouge et or des Alérions depuis 1949. Un grand banquet sera organisé après la période des Fêtes pour célébrer cet anniversaire et mettre en lumière l’héritage des Alérions.