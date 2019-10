Andrew Scheer doit quitter la chefferie conservatrice, selon Josée Verner

Pour faire des gains au Québec, le Parti conservateur du Canada devra avoir un nouveau chef, croit l’ancienne ministre conservatrice Josée Verner, qui invite Andrew Scheer à tirer sa révérence.

«Dans un contexte où on voudrait gagner ou doubler le nombre de sièges, malheureusement, M. Scheer n’aura pas l’attention des Québécois», a mentionné Josée Verner lors de son passage à l’émission «Franchement dit» à QUB radio, vendredi.

Elle a mentionné à l’animateur Jonathan Trudeau qu’il serait temps pour le Parti conservateur de «changer la recette».

ÉCOUTEZ l’entrevue de Josée Verner, sur QUB radio:

«Quand j’ai joint les conservateurs en 2004, c’était déjà ça, encore, avec M. Harper. Sa position sur l’avortement, sur les mariages gais, si et ça, et je me dis: "Misère, 15 ans plus tard on est encore à la même place"», a-t-elle laissé tomber.

Questionnée sur la personne qui pourrait avoir les qualités nécessaires afin de prendre les rênes du Parti conservateur, Mme Verner a avoué qu’il faudrait «quelqu’un qui est capable d’aller au-delà de devoir expliquer constamment ses positions morales».

«Je ne suis pas impliquée dans un choix de prochain chef, mais je vous dirais que Bernard Lord, c’est quelqu’un que j’estime énormément», a ajouté l’ancienne ministre conservatrice.