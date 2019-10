«Anonymous» s'apprête à publier des conversations privées de Donald Trump

Décidément la présidence Trump aura été bonne pour le monde de l’édition. Je ne compte plus les livres publiés sur le président et son administration, autant par des adversaires politiques que par des anciens conseillers.

Le plus récent bouquin, intitulé A warning, est attribué à un conseiller important du président. L’auteur serait le même qui a déjà publié une lettre d’opinion l’an dernier. Cette lettre expliquait que plusieurs membres de l’administration actuelle travaillent dans l’ombre pour limiter la portée des décisions du président ou encore pour détourner son attention. Vous imaginez que toute la capitale américaine s’est alors enflammée, chacun y allant de sa théorie sur l’identité des membres de la «résistance». Et pourquoi ne pas y aller d’une ou deux autres théories du complot!

Cette fois l’auteur rapportera directement des propos du président. Il ajoute même au verso de la jaquette de son livre: "You will hear a great deal from Donald Trump directly, for there is no better witness to his character than his own words."

Non seulement le livre a atteint le premier rang des ventes sur Amazon dès l’annonce de sa publication, mais «Anonymous» s’est également engagé à accorder une entrevue. Son éditeur vise le marché national, mais aussi le marché international.

Les nombreuses bourrasques qui frappent la politique américaine ne sont pas sur le point de diminuer en intensité. Le cirque continue! Vous connaissez une série politique qui vous propose autant de rebondissements sérieux ou ridicules? Ici la réalité dépasse la fiction. Le livre sera disponible d'ici quatre semaines.

Voici un lien pour le site Axios . Un article dans lequel on s’interroge sur l’identité d’«Anonymous» tout essayant de déterminer son importance au sein de l’administration Trump.