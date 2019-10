Beaudoin sort le marteau

Il y a des victoires par décision unanime plus convaincantes que d’autres, comme celle qu’a décrochée Leïla Beaudoin à ses débuts professionnels, en sortant le marteau pour tabasser sa rivale durant quatre rounds de sévices.

Beaudoin, de Témiscouata et résidente de Lévis depuis trois ans, avait assuré cette semaine qu’elle prouverait «que les filles, ça peut cogner». Promesse tenue, comme en fait foi le nez ensanglanté, dès le premier round, de sa martyre tchèque Tereza Dvorakova.

L’autre promesse tenue pour Leïla, c’est d’avoir salué avec honneur la mémoire de son regretté ex-conjoint Jimmy Ross, qui s’est enlevé la vie l’an passé.

«Il était avec moi, c’est un gars que j’ai toujours aimé, avec qui j’ai vécu la plus belle relation de ma vie», a lancé la battante avec émotion.

Ce combat contre Dvorakova a été organisé au dernier moment après le désistement d’une rivale mexicaine. La Tchèque possède une longue feuille de route en kickboxing.

«Elle s’amenait avec un gros bagage et elle est venue pour se battre. Je suis vraiment contente de moi. Cette victoire me donne plus de crédibilité», s’est réjouie Beaudoin.

Poulin de justesse

De son côté, Hubert Poulin, pugiliste de Saint-Georges qui a fait carrière dans le hockey senior, a pour la première fois fait parler ses poings dans l’arène chez les mi-lourds. Il s’en est tiré avec la victoire face au Mexicain Francisco Lagunes (1-4), par décision majoritaire, deux juges ayant remis des cartes de pointage à 39-37 et l’autre à 38-38.

«On a été chercher de l’expérience. Ça ne s’est pas passé exactement comme on voulait, mais le principal, c’est que j’avais promis à mes petites filles que je reviendrais à la maison avec la victoire et c’est fait», a commenté Poulin, le sourire édenté, en pensant à «ses amours» Bella et Jolianne, 2 ans et 4 ans.

«J’espère avoir laissé une bonne première impression. Je suis prêt à recommencer n’importe quand, mais la prochaine fois je vais essayer de moins bloquer les coups avec ma face!», a-t-il badiné.

Un autre boxeur de Québec qui devait meubler la sous-carte, mais qui a dû se contenter d’un rôle de spectateur en raison d’une blessure au dos, Vincent Thibault (9-0, 3 K.-O.) , a déjà hâte d’en découdre.

«J’ai boxé sept fois à ma première année et ce qui m’arrive depuis, c’est du mauvais timing. Je ne pense pas que c’est grave et je ne suis pas inquiet», a mentionné celui qui n’a pas boxé depuis le 15 juin.