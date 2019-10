Cinq vins pour accompagner vos huîtres!

Un blanc qui nous vient d’un coin perdu de Céphalonie, magnifique île de beauté située à l’ouest de la Grèce. Evriadias « Vladis » Sclavos, adepte de la biodynamie, nous propose un assemblage de cépages locaux dominé par le vostilidi (40 %) et complété à parts égales de moschatela, de tsaousi et de zakynthino. Peu filtré et peu soufré, le vin montre un côté « nature » affirmé. Parfums de fleur, de citron et de silex. En bouche, c’est ample, nourri, salin et finement découpé par une acidité tonique. Longue finale savoureuse et salivante.