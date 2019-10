Clovis Drolet toujours invaincu

Clovis Drolet a mis un peu de temps à mettre la machine en marche, mais une fois bien lancé, il n’a laissé aucune chance à son rival jamaïcain Richard Holmes, qui a dû trouver son escapade bien froide au Complexe Capitale Hélicoptère.

Eye of The Tiger Management présentait une première carte dans cette salle intime qui a accueilli quelque 1500 amateurs pour l’occasion.

Drolet l’a emporté par K.O. technique au neuvième round, l’arbitre jugeant que Holmes avait assez vu d’étoiles pour la soirée. Le vaincu a manifesté son mécontentement, mais à ce moment du choc, il ne servait plus que de sac de sable aux mains de béton qui l’assaillaient.

«Des combats comme ceux d’Arturo Gatti, on n’en verra plus beaucoup dans la boxe. C’est la sécurité des boxeurs qui prime maintenant. Il bougeait encore, mais il ne dansait plus. Et moi, je ne faisais que commencer à vraiment placer mes coups», a réagi Drolet, qui a enregistré sa 11e victoire, sa septième par K.-O.

Lent départ

Lors des deux premiers assauts, sans être réellement ébranlé, Drolet a semblé quelque peu décontenancé par le style vif de son rival. Celui qui se présente comme la fierté de Beauport a bien tenté quelques salves, mais atteindre la cible avec force. Techniquement efficace en contre-attaque, Holmes a été celui qui a placé les meilleurs coups au départ.

«Je me suis fait frapper trois fois de trop au premier round. Ça a été un mauvais premier round», a admis le boxeur.

Au troisième round, Drolet a repris son sang-froid et du même coup le contrôle de l’affrontement, sans toutefois dominer outrageusement lors des assauts suivants.

Force de frappe

C’est au sixième engagement que Drolet a commencé à réellement s’imposer plus sauvagement, se permettant même quelques sourires provocateurs pour montrer à son adversaire qu’il était bien en contrôle de la situation.

Au huitième, il est devenu de plus en plus clair que Holmes manquait de jus dans le réservoir, sans cesse acculé dans les câbles à tenter de survivre à la loi de Drolet, qui l’a plusieurs fois ébranlé. Le Jamaïcain a été pratiquement sauvé par la cloche et son temps était compté. Le travail a été terminé après 2 min 16 s au neuvième engagement.

«Plus ça allait, plus je changeais son jeu. Je mettais de la pression de plus en plus», a dit celui qui livrait un premier combat prévu pour 10 rounds.

«Je me sentais de mieux en mieux plus les rounds avançaient. Je le sentais descendre tandis que je montais. C’était un bonc combat pour moi.»

Autres combats

Mis à part les boxeurs locaux chouchous du public, le Russe Andrei Efremenko a remporté son deuxième combat en autant de sorties, par décision unanime contre l’Argentin Abel Nicolas Adriel. Ce dernier livrait son 46e combat et lui a fourni une honnête opposition.

Quant à l’Albertain Steve Claggett, (28-6-2, 18 K.-O.), qui en était à son premier combat avec l’écurie Eye of the Tiger après quelques combats contre des protégés de Camille Estephan, il l’a emporté par K.O. technique. Au huitième et dernier round, l’arbitre a mis fin aux souffrances de l’Argentin Nazareno Gaston Ruiz (34-19, 12 K.O.), coupé en haut de l’œil droit.