Cyclistes et piétons, les policiers de Québec vous ont à l’œil!

Les policiers de Québec ont à l’œil les cyclistes et les piétons vendredi matin pour leur rappeler qu’ils ne sont pas au-dessus des lois. Des opérations sont en cours simultanément pendant une bonne partie de l'avant-midi sur quatre intersections achalandées, soit :

rue de la Couronne / rue Saint-Joseph Est

boulevard Pie-XI / Avenue Industrielle

Robert-Bourassa à l’angle du chemin Sainte-Foy

Louis XIV et Henri-Bourassa

Les piétons et les cyclistes fautifs pourraient se voir remettre une amende de 15 $ à 30 $ en vertu du Code de la sécurité routière.

«C’est une opération qui vise ces gens-là. On parle de personnes qui n’attendent pas le petit bonhomme pour traverser ou des cyclistes qui passent sur un feu rouge», a affirmé Étienne Doyon, sergent intérimaire à la division des communication en sécurité publique pour le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Selon M. Doyon, il s’agit d’une opération planifiée au même titre que celles sur les distractions au volant, en septembre, et le respect des limites de vitesse dans les zones scolaires, en août.

L’an dernier, 69 piétons ont perdu la vie dans une collision au Québec, soit une hausse de près de 17 % sur cinq ans.

«Malheureusement, trop souvent, il y a des gens qui traversent au mauvais endroit et il peut y avoir des collisions avec des véhicules. On le fait pour sensibiliser la population. Pas juste pour donner des billets d’infraction. On sait que c’est une question de culture si, malheureusement, ce n’est pas respecté tout le temps. On croit que c’est important de faire des opérations spéciales pour faire appliquer les règlements», a-t-il ajouté.