La 15e Soirée De l’ombre à la lumière se tiendra le mercredi 20 novembre au Complexe Capitale Hélicoptère de Québec. L’événement, au profit du service d’hébergement pour femmes en difficulté de la YWCA Québec, rassemblera cette année 600 convives souhaitant lutter contre l’itinérance des femmes, sous la présidence d’honneur d’Annie Fortin, présidente du Groupe Structura. Chaque année, plus de 300 femmes et enfants trouvent refuge à la YWCA Québec, qui offre non seulement le gîte, mais procure réconfort et soutien afin d’accompagner les femmes vers un retour à la stabilité résidentielle. Renseignements : www.ywcaquebec.qc.ca.

75 ans de mariage

Photo courtoisie

Toutes mes félicitations à Raymond Larochelle et Germaine Gosselin de l’arrondissement Sainte-Foy, à Québec, qui célèbrent aujourd’hui leurs noces d’albâtre, appelées avec humour « noces d’endurance » par ces charmants jubilaires toujours amoureux, soit dit en passant. La grande famille des Larochelle-Gosselin compte pas moins de 45 membres qui s’unissent pour leur souhaiter une excellente journée !

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Huguette Lebel, de Québec, et Normand St-Onge, du Nouveau-Brunswick, se sont mariés, il y a 50 ans, le 25 octobre 1969 à l’église Saint-Sauveur de Québec. Le couple, qui demeure maintenant dans l’arrondissement Sainte-Foy, a 3 filles (Martine, Isabelle et Brigitte) et 4 petits-enfants. Félicitations !

Changement de garde

Photo courtoisie

Bravo à Nathalie Samson qui vient d’être nommée à titre de directrice générale de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Mme Samson cumule plus de 20 ans d’expérience comme gestionnaire à des postes stratégiques, notamment en développement des affaires, en recherche de financement, en communications et en marketing. Nathalie Samson succède à Denys Légaré qui assumait le poste de DG jusqu’au 15 octobre dernier et qui continuera d’agir, à temps partiel, dès le 1er février 2020, à titre de directeur des dons planifiés et conseiller philanthropique à la Fondation.

Vallée de la Plasturgie

Photo courtoisie

Félicitations à Denis Bertrand qui a été nommé récemment au poste de président du conseil d’administration de la Vallée de la Plasturgie, organisation unique de par sa mission auprès des entreprises et important partenaire de l’innovation au Québec de l’industrie du plastique et des matériaux composites. M. Bertrand compte plus de 25 ans dans la gestion de plusieurs sociétés publiques.

Anniversaires

Photo courtoisie

Rosaire Bertrand (photo de gauche), député péquiste de la circonscription de Charlevoix du 12 septembre 1994 au 13 août 2007, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale sous Bernard Landry de 2001 à 2007, 83 ans... Yvon Charest (photo de droite), ex-président et chef de la direction de l’Industrielle Alliance, 63 ans... Katy Perry, chanteuse et compositrice américaine, 35 ans... Noémie Godin-Vigneau, comédienne et actrice québécoise, 44 ans... Pedro Martinez, joueur de baseball dominicain, avec les Expos de 1994 à 1997, 48 ans... Patricia Paquin, animatrice, comédienne québécoise, 51 ans... Wendel Clark, hockeyeur de la LNH (1985-2000) avec les Nordiques en 1994-95, 53 ans... Réjean Houle, joueur de hockey (1969-83 : Canadien, Nordiques), directeur-gérant du Canadien (1995-2000), 70 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 octobre 2018. John Ziegler (photo), 84 ans, président de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 1977 à 1992... 2017. Vahé Kasapoglu, 69 ans, ex-directeur du développement économique de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures... 2016. Richard Martin, 78 ans, comédien, réalisateur et producteur de télévision québécois... 2014. Jack Bruce, 71 ans, bassiste et chanteur du groupe de rock britannique Cream... 2013. Paul Reichmann, 83 ans, un des plus grands noms du monde de l’immobilier... 2012. Claudette Charbonneau-Tissot (Aude), 65 ans, écrivaine québécoise... 2002. Richard Harris, 72 ans, acteur irlandais... 1999. Payne Stewart, 42 ans, golfeur professionnel américain... 1995. Bobby Riggs, 77 ans, tennisman américain... 1826. Philippe Pinel, 80 ans, médecin français considéré comme le père de la psychiatrie moderne.