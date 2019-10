Des couteaux en bloc

Réunir tous les couteaux dont un cuisinier a besoin dans un bloc permettant de les garder sous la main... Voilà une idée qui a du tranchant !

Comme Gordon Ramsay

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Ce bloc circulaire garni de cinq couteaux porte les signatures de Gordon Ramsay et de Royal Doulton. Ses futurs propriétaires pourront se vanter de manier les mêmes outils qu’un grand chef ! Très élégant, ce bloc n’occupe pas beaucoup d’espace sur le comptoir et permet de garder un couteau de chef, un couteau à pain, un couteau à découper, un couteau utilitaire et un autre à éplucher à la portée de la main.

linenchest.com > 199,99 $

Bois de chêne

Photo courtoisie

Les quatre couteaux qui se classent parmi les plus utiles pour réaliser les tâches de coupe les plus courantes en cuisine sont rangés dans ce bloc à six fentes, en bois de chêne, proposé par Victorinox. L’ensemble de couteaux (lame en acier inoxydable et manche en nylon) compte un autre outil indispensable : le fusil à aiguiser.

doyondespres.com > 195 $

Et que ça tourne !

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Non seulement ce bloc à couteaux RICARDO en bois d’acacia comprend tous les couteaux nécessaires aux cuisiniers, mais en plus, il tourne et compte un porte-tablette pouvant aussi soutenir un magazine ou un livre de recettes. Couteau à parer, couteau tout usage avec lame dentelée, couteau santoku, couteau de chef à encoches biseautées, couteau à pain, queue de rat... Vous serez équipés pour cuisiner !

boutique.ricardocuisine.com > 99,99 $

En couleurs

Photo courtoisie

Cet ensemble de couteaux Cuisinart (11 pièces) créera un effet multicolore dans votre cuisine, avec ses couteaux aux manches ergonomiques et éclatants ! Ce bloc, qui permet d’entrevoir les lames en acier inoxydable à haute teneur en carbone et bien affilées, rassemble neuf couteaux, une paire de ciseaux tout usage ainsi qu’un affiloir.

linenchest.com > 259,99 $

Magnétique

Photo courtoisie

Sur ce magnifique support magnétique en bambou reposent quatre couteaux (à éplucher, à tomate et bagel, à découper et de chef) arborant des poignées ergonomiques en plastique permettant de les utiliser sans se fatiguer et en toute sécurité. Cet ensemble Zwilling J.A. Henckels « Four Star » de cinq pièces est une édition limitée.

linenchest.com > 594,99 $