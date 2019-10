Des dizaines de personnes rassemblées pour Hugo, Élise et leur mère

MONTRÉAL | Des dizaines de personnes ont pris part, vendredi soir, à un rassemblement à la mémoire des deux enfants tués par leur père, mardi, dans le quartier Tétreaultville, à Montréal.

Avec ce moment de recueillement, les organisatrices de l’événement souhaitaient aussi apporter un peu de réconfort à la mère des petites victimes.

Munis de bougies, plusieurs ont profité de ce moment pour échanger et essayer de comprendre ce qui s’est passé.

«Nous sommes là à l’initiative de plusieurs citoyens et citoyennes qui avaient fait la demande de se rassembler», a expliqué la coordonnatrice de l’organisme Info-femmes, Anik Paradis.

«On essaie de comprendre l’incompréhensible ensemble. Si ça peut atténuer un peu la peine et la douleur que plusieurs ressentent, ça vaut la peine de le faire.»

Mardi soir, Jonathan Pomares, un père de famille, a sauvagement tué Hugo et Élise dans la résidence familiale avant de s’enlever la vie.

«Des histoires de violence comme ça, c’est rare que ça se rende jusqu’au meurtre, mais c’est des histoires de violence et de prise de contrôle que l’on voit malheureusement encore trop souvent», avait fait savoir Mme Paradis en entrevue un peu plus tôt dans la journée.

«Il y a eu une prise de contrôle sur la vie d’Hugo et d’Élise, et sur la vie de leur mère, c’est aussi ce qui s’est passé. On a parlé abondamment de la détresse du père, j’aimerais bien qu’on parle de la détresse de la mère et des personnes qui restent», avait-elle ajouté.