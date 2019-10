Erik Gudbranson échangé contre un ancien du CH

Les Penguins de Pittsburgh ont échangé l'imposant défenseur Erik Gudbranson aux Ducks d'Anaheim en retour de l'ailier Andreas Martinsen et d'un choix de septième tour au repêchage de 2021.

Gudbranson, choisi troisième au total par les Panthers de la Floride lors du repêchage de 2010, en sera à sa quatrième équipe dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

En plus de jouer pour les Panthers et les Penguins, Gudbranson a aussi porté les couleurs des Canucks de Vancouver. Il dispute présentement la deuxième année d’un contrat de trois ans et qui lui rapport quatre millions $ annuellement. La formation de la Pennsylvanie ne retiendra d’ailleurs aucun pourcentage de son salaire.

Gudbranson n’a amassé aucun point et maintenu un différentiel de +4 en sept matchs avec les «Pens» en 2019-2020.

Pour sa part, Martinsen, qui a déjà disputé neuf matchs avec le Canadien, n’a jamais évolué pour les Ducks. Il a toutefois pris part à un match avec les Gulls de San Diego, dans la Ligue américaine, cette saison.

L’ailier gauche de 29 ans se retrouve donc dans une cinquième organisation de la LNH, lui qui a également évolué pour l’Avalanche du Colorado et les Blackhawks de Chicago.