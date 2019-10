Gala de l’ADISQ: Louis-José Houde ne parlera pas d’Éric Lapointe

MONTRÉAL | Louis-José Houde ne prévoit pas commenter l’affaire Éric Lapointe dans ses interventions au Gala de l’ADISQ, dimanche soir.

«C’est impossible, a-t-il tranché en entrevue. Aussi collé dessus [la nouvelle, NDLR], quelqu’un que tout le monde aime... Je n’ai aucune, aucune, aucune intention d’aller là, pour plein de raisons. C’est super délicat.»

L’humoriste, qui animera la fête de la musique d’ici pour une 14e année consécutive, venait tout juste d’apprendre que le rockeur avait été accusé de voies de fait lorsque rencontré pour une entrevue dans une loge de la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, vendredi, en fin d’après-midi.

Au cœur d’un blitz de répétitions et coupé de toutes distractions depuis quelques jours pour favoriser sa concentration, il a été catégorique sur le fait qu’il ne parlera d’Éric Lapointe dans aucun numéro. Sa réflexion serait peut-être différente si la nouvelle était sortie il y a six mois, a-t-il expliqué, mais dimanche, la manchette sera encore trop fraîche.

«Je pense qu’on peut rire de tout, ça dépend de l’angle et du ton, mais à l’heure où on se parle, c’est impossible que je traite de ça.»

Après avoir annoncé son départ de l’émission La Voix jeudi soir, Éric Lapointe a été formellement accusé de voies de fait à la cour municipale de Montréal, vendredi après-midi. Les faits allégués se seraient produits le 30 septembre dernier et concerneraient la conjointe du chanteur.

Lapointe était présent au Premier Gala, mercredi dernier, pour accepter son trophée de l’Album rock de l’année (pour Délivrance, paru au printemps 2018), mais on ignore s’il doit assister à la célébration de dimanche, où il est en lice comme Interprète masculin de l’année.

Chose certaine, son nom ne figure pas à la liste des artistes devant offrir une prestation en cours de soirée, qui réunit les rappeurs Loud, Koriass, FouKi, Souldia et Sarahmée, de même que Les Louanges, Alexandra Stréliski, Ginette Reno, Les Trois Accords, Elisapie, Marie-Mai et Ariane Moffatt.

Diversité

D’ailleurs, Louis-José Houde se réjouit de la diversité que reflétera le Gala de l’ADISQ cette année. Il reconnaît que chaque édition de la remise de prix se veut aussi éclectique que possible, mais il s’émeut que la cérémonie de 2019 permette par exemple à FouKi et Ginette Reno de se côtoyer.

«C’est facile à dire, mais l’an dernier, j’avais regardé le gala de 1992 pour un numéro, et j’avais l’impression [qu’à l’époque, NDLR], même s’il y avait de la pop, du rock et de tous les styles, tout était plus homogène. J’avais remarqué que tous les interprètes masculins portaient un perfecto. Je ne suis pas un expert, mais j’ai l’impression qu’aujourd’hui, chacun crée un peu plus son propre style. On dirait que c’est plus varié. Un peu comme en humour, d’ailleurs.»

Bientôt la fin?

Maintenant bien associé au Gala de l’ADISQ après 13 ans à faire du rendez-vous un succès, Louis-José Houde dit avoir encore beaucoup de plaisir à en être le visage officiel.

Mais il ne le fera peut-être pas «encore très longtemps», laisse-t-il entrevoir. Et ce, même si l’attachée de presse du gala lui adresse un regard aussi catastrophé qu’implorant lorsqu’il lance cette affirmation.

«Non, je ne le ferai pas encore très longtemps, c’est sûr, a-t-il décrété. Je ne veux même pas penser à l’an prochain. Je les ai toujours pris un à la fois. Dans ma tête, depuis le deuxième, c’est toujours le dernier. J’ai établi une façon de faire qui me demande énormément d’énergie et de temps, et ça devient prenant dans mon année. Il va peut-être falloir laisser la place à quelqu’un d’autre, éventuellement.»

ICI Radio-Canada Télé diffusera le 41e Gala de l’ADISQ ce dimanche, 27 octobre, à 20 h. Une émission spéciale sur le tapis rouge sera en ondes à 19 h 30.