Habitations Trigone a des projets pour 500 M$

Le développement d’un réseau structurant de transport en commun dans la grande région de Québec attire l’attention des promoteurs montréalais. Habitations Trigone prévoit réaliser sept projets immobiliers évalués au total à environ 500 millions $ d’ici cinq ans sur la Rive-Sud et la Rive-Nord.

Aujourd’hui, le promoteur dévoilera son premier projet du côté de Lévis, un édifice de huit étages et 134 appartements baptisé Axcès Trigone Le Nicolas. Évalué à 25 millions $, ce chantier est réalisé en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ et la compagnie Construction Dinamo.

Photo courtoisie

Formule « tout inclus »

Les premiers locataires pourront s’y installer dès juin prochain. Il s’agit d’une formule « tout inclus » où le prix comprendra le loyer et plusieurs services comme le téléphone, le câble, l’internet ainsi que l’électricité. Cinq appareils électroménagers seront également compris dans chaque unité.

« Il s’agit d’un premier projet ici pour nous. On sent que l’immobilier de la région de Québec vit une accélération. Il y a beaucoup d’opportunités », indique au Journal le président d’Habitations Trigone, Patrice St-Pierre.

« Je trouve cela le fun de voir comment le réseau de transport en commun s’exprime rapidement à Québec. C’est un gain important pour la qualité de vie des gens », poursuit-il, ne cachant pas que le tramway a pesé dans sa décision pour attaquer ce nouveau marché.

2500 unités

Pour les « trois à cinq » prochaines années, Habitations Trigone prévoit construire plus de 2500 unités d’habitations à Québec et à Lévis, principalement des condos et des logements. Il pourrait aussi y avoir des résidences pour aînés.

« On va s’ajuster à la demande du marché », affirme le président. « On veut créer un sentiment de communauté dans nos projets. On veut créer des milieux de vie passionnants et intéressants », poursuit-il.

La direction planche notamment sur un ensemble résidentiel à usage mixte de 200 millions $ à l’intersection des boulevards Lebourgneuf et Pierre-Bertrand. Il devrait comprendre six édifices et 800 unités.

Le constructeur immobilier, qui compte 5000 unités en location au Québec, réalise aussi actuellement la construction de logements abordables dans le secteur D’Estimauville. Le premier immeuble comprendra 98 condos locatifs. Deux autres phases sont prévues.