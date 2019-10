La grandeur de Tacko Fall lui cause du tort

Les athlètes professionnels se blessent souvent de manière inusitée et le basketteur Tacko Fall l’a appris à ses dépens cette semaine.

Le centre des Celtics de Boston, une véritable tour de 7 pi 5 po, s’est cogné le crane au plafond en se lavant les mains dans une salle de bain du centre d’entraînement de son équipe. Forcé d’entreprendre le protocole des commotions cérébrales, le joueur de première année devra donc patienter avant de disputer son premier match dans la NBA.

«Tacko s’est frappé la tête après l’entraînement individuel. Il était un peu sonné. Nous devons être très prudents avec cette situation», a expliqué l’entraîneur Brad Stevens, mardi, au site MassLive.com.

Fall a dû rater le premier duel de la saison des Celtics, qui s’est soldé par une défaite de 107 à 93 face aux 76ers de Philadelphie, mercredi. Le joueur de 23 ans manquera également la rencontre de vendredi face aux Raptors de Toronto, à Boston.

Avec sa taille impressionnante, Fall est le cinquième plus grand joueur de l’histoire de la NBA derrière Gheorghe Muresan et Manute Bol (les deux à 7 pi 7 po) et Shawn Bradley et Yao Ming (7 pi 6 po).