Le bloquiste Alain Therrien ému concernant son retour en politique

Ex-député du Parti québécois et nouvellement élu pour le Bloc québécois, Alain Therrien était ému quand est venu le temps de parler de son retour en politique active, vendredi, à QUB radio.

M. Therrien a été défait en 2018 dans la circonscription de Sanguinet, au sud de Montréal, par la ministre de la Santé Danielle McCann.

Quelques jours après son élection dans la circonscription fédérale de La Prairie, c’est un homme visiblement heureux qui s'est présenté devant l'animateur de l’émission Là-haut sur la colline, Antoine Robitaille.

«C’est un baume sur ma plaie. C’est un retour que je savoure. Vous n’avez même pas idée comment je le savoure. Je m’étais tellement ennuyé. La chose publique me fascinait et me fascine encore», a-t-il déclaré.

Cinq minutes qui ont tout changé

Pour M. Therrien, même s’il n’avait pas bon espoir de gagner en 2018, c’est vraiment Jean-François Lisée qui a causé sa perte lors du débat.

M. Lisée s’était acharné sur Manon Massé pour savoir qui était le réel «chef» de Québec solidaire.

«Je me doutais que j’allais perdre. [...] Je m’en doutais, mais le chef Jean-François Lisée avait été extraordinaire pendant la campagne. Je sentais que le ciment avait l’air de prendre et que tous mes efforts de six ans, finalement, jumelés avec la performance de M. Lisée... Je me disais: “Peut-être qu’on va gagner!” Puis, les cinq minutes de débat [où M. Lisée attaquait Mme Massé et Québec solidaire], pour mon comté, ç’a été fatal. Tout a disparu, tout s’est écroulé», a-t-il expliqué.

Il n’est toutefois pas amer envers son ancien chef, qui se fait plutôt discret depuis la cuisante défaite du Parti québécois.

«Je ne veux pas l’accuser de quoi que ce soit. C’est juste que ç’a été très mal perçu et, en un clin d’œil, mes 2000 portes sur lesquelles j’ai frappé, mes six ans de travail auprès des citoyens, tout ça s’est effondré», a-t-il ajouté.