Le Drakkar en quête d’un deuxième gain consécutif

BAIE-COMEAU | De retour devant ses partisans, le Drakkar de Baie-Comeau tentera d’inscrire un deuxième gain consécutif, samedi soir, lorsqu’il recevra la visite de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Les membres de l’équipage nord-côtier chercheront de s’inspirer de leur récente victoire de 5-1 sur les Remparts de Québec et tenter de prolonger cette courte séquence positive à la maison.

Héros offensif de son club dans le triomphe sur les Diables rouges, le vétéran de 20 ans Gabriel Proulx a joué un rôle clé dans la dernière conquête avec ses deux premiers filets de la campagne.

Le petit numéro 27, qui a évolué autant en attaque qu’à la défense depuis le début du calendrier régulier, reconnaît que cette belle performance collective a fait du bien à tout le monde.

«Nous avons disputé un bon match d’équipe et tous les joueurs ont contribué. Nous avons une jeune formation et, ce n’est pas secret, il va toujours falloir travailler plus fort que l’autre club si nous voulons connaître du succès», a commenté le sympathique athlète sans détour.

Même s’il a cassé la glace avec ses deux premiers buts en 14 parties, Proulx avoue qu’il ne s’en faisait pas trop avec sa production. «Je crois que c’était seulement mon cinquième match comme attaquant. Tout ce que je veux, c’est aider l’équipe peu importe la position où j’évolue», a-t-il pris la peine de préciser.

Le Drakkar a remporté trois de ses quatre parties sur les patinoires adverses. «C’est certain qu’il faudrait apporter ce momentum à la maison et nous avons une bonne occasion de le faire. Il est important de s’impliquer pendant 60 minutes et de répéter les choses qui nous ont permis de gagner à Québec.»

Il s’agira de la deuxième confrontation entre les deux formations en présence. Le 11 octobre dernier, les Baie-Comois avaient eu le meilleur, 4-2, sur la patinoire du Centre d’excellence Sports Rousseau.

En bref

La couleur rose sera à l’honneur à l’occasion de cette traditionnelle rencontre soulignant la bataille contre le cancer du sein...Solide dans le gain face aux Remparts, le gardien de but Lucas Fitzpatrick sera de retour devant le filet du Drakkar, qui recevra les Voltigeurs de Drummondville dimanche après-midi.