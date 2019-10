Le plus important principe de vie, c’est de se respecter soi-même

J’ai déjà dit à quelqu’un qui m’asticotait avec des petites pointes imbéciles et stupides « J’ai beaucoup de respect pour toi et pour les gens en général, mais j’en ai encore plus pour moi ! » Et ce fut terminé. Je n’ai plus jamais eu d’accrochage avec cette insignifiante qui a appris à rester dans sa cour ou bien à n’en sortir qu’armée de respect pour les gens à qui elle s’adresse. Il faut apprendre à dire les vraies choses, de la façon dont on les ressent, pour être bien et en paix avec soi-même et pour être mieux avec les autres.