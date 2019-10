Le Sol Zanetti nouveau...

L’ancien chef d’Option nationale surprend par ses positions depuis qu’il a été avalé par Québec solidaire...

Bloc québécois : le malaise

Il y avait quelque chose de malaisant de voir le député de Jean-Lesage Sol Zanetti tenter de tout faire pour esquisser, éviter d’avoir à répondre à une question pourtant toute simple : « vous réjouissez-vous de l’élection de députés du Bloc québécois? Du succès électoral de la formation indépendantiste? »

Extrait du texte de La presse canadienne à ce sujet :

« Je ne suis jamais content après une élection canadienne, ce qui m’inquiète, c’est qu’on est encore dans un pays pétrolier. C’est comme aller choisir son maître », a répété M. Zanetti, sans jamais dire si c’était une bonne chose d’avoir une délégation de 32 députés souverainistes aux Communes. L’élu QS est pourtant l’ancien chef d’Option nationale, un parti farouchement indépendantiste.

Ce malaise, c’est celui d’un député qui fait partie d’une formation politique, Québec solidaire, qui a une relation pour le moins ambigüe avec le mouvement indépendantiste. Sol Zanetti le sait mieux que quiconque.

S’il y a bel et bien des qsistes qui ont appuyé le Bloc lors de la dernière élection fédérale, le refus des Oranges de l’Assemblée nationale – des « indépendantistes » rappelons-le – d’appuyer le seul parti indépendantiste au fédéral s’explique par cette ambigüité face à la question nationale.

La réalité c’est que de la députation jusqu’à la base militante, beaucoup de gens chez Québec solidaire sont plus à l’aise avec le NPD. Pour ceux-ci, la question nationale est de moindre importance, c’est la gauche qui prime. Et surtout, une affinité certaine avec l’anti-nationalisme prôné par le NPD de Jagmeet Singh.

Le Bloc québécois s’est rangé sans réserve derrière le consensus québécois de la Loi 21, pour bien des qsistes, cela discrédite d’emblée tout appui au Bloc. Ça Sol Zanetti le sait fort bien.

Et comme cette frange là du parti est la plus forte, la plus importante, pas question pour QS d’appuyer, formellement, le Bloc québécois.

Sol Zanetti a appuyé le Bloc québécois...

Fut un temps, pas si lointain, où Sol Zanetti acceptait volontiers d’être associé au Bloc québécois. C’était avant d’être avalé par Québec solidaire. Avant que celui-ci n’embrasse à pleine bouche le discours qsiste actuel. Sur l’indépendance, sur la laïcité.

Après la débâcle électorale de 2011, le Bloc québécois est entré dans une période trouble, une phase de reconstruction. Au cours de cette période, plusieurs membres d’Option nationale, formation que dirigeait Zanetti, se sont impliqués au sein de la formation indépendantiste au fédéral.

À tel point que certains y travaillent encore aujourd’hui et d’autres ont même accédé au rang de députés, comme Xavier Barsalou-Duval par exemple.

Aussi, cela semblait donc tout naturel, en 2015, lors de son discours de fin de campagne et de remerciements, que le chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, ait la courtoisie de remercier le chef d’Option nationale Sol Zanetti pour son appui (et celui de son parti) et son militantisme auprès du Bloc.

... et le Bloc québécois a appuyé Sol Zanetti!

Quand Sol Zanetti s’est porté candidat dans le comté de Jean-Lesage pour l’élection québécoise générale de 2018, il a pu compter sur l’appui de nombreux militants du Bloc québécois.

Septembre 2018, TVA Nouvelles rapportait ceci :

« L’exécutif du Bloc québécois de la circonscription de Québec appelle les électeurs de Taschereau et de Jean-Lesage à voter pour... Québec solidaire! Dans une publication sur Facebook, l'organisation locale du parti fédéral donne son appui à des «candidatures d’exception», celle de Catherine Dorion et de Sol Zanetti. «La qualité de leur candidature motive cet appui : nous tenons à saluer leurs efforts sans relâche et leur créativité dans la promotion de l’indépendance au Québec», est-il écrit. »

Un appui qui avait fait grincer des dents le chef du PQ de l’époque Jean-François Lisée. Ce dernier avait tenté de minimiser l’affaire en insistant sur le fait « qu’il savait que ça s’en venait, que cet exécutif du Bloc était occupé par des militants d’Option nationale ».

Il n’y a pas si longtemps, il n’y avait ni gêne ni honte à être associé au Bloc québécois semble-t-il. Et au cours des dernières heures, de nombreux anciens compagnons d’armes de Sol Zanetti, tant d’ON que du Bloc, ont réagi au refus de leur ancien collègue de se réjouir de la renaissance d’un véhicule politique utile pour les indépendantistes.

Le Bloc, trop proche du PQ

À l’évidence, de la lorgnette de Québec solidaire, le Bloc québécois est devenu infréquentable dans la mesure où on le trouve trop proche du Parti québécois, toujours l’ennemi juré, l’adversaire principal.

Mais aussi entaché par sa position sur la laïcité. Tout ça se rejoint, évidemment. Laïcité, PQ, CAQ, méchants « identitaires » qui veulent enlever des droits aux minorités, intolérance, islamophobie...

Vous voyez la pente glissante.

Cette pente qui en a mené tant, chez Québec solidaire, à se rapprocher du NPD, voire du Parti libéral s’il le faut. Au nom d’un combat plus important, plus pressant que celui de l’indépendance, celui des sacro-saints droits des minorités ostracisées par les méchants « identitaires ».

Voilà pourquoi j’écrivais ces derniers jours sur mon blogue que Jagmeet Singh, le chef du NPD, lors de son discours de fin de campagne, dans la courte partie en français, manifestement destinée au Québec, avait lancé un appel tout cadré pour les « Oranges » du Québec : « les progressistes, c’est nous! »

Dans cet univers parallèle là, la défense du multiculturalisme et le combat contre la laïcité sont des piliers du progressisme.

Ça explique aussi le nombre croissant de militants de cette « nouvelle gauche » qui se désolidarisent de la lutte pour l’indépendance en évoquant « ne pas vouloir d’un pays comme celui que défendent les identitaires ». Je la vois souvent celle-là.

Cette « nouvelle gauche » n’admettra et ne soutiendra la cause indépendantiste QUE SI, et SEULEMENT SI, le projet de pays se conjugue en fonction de leurs inclinaisons idéologiques.

Facile de se dire « indépendantiste » quand l’étiquette est affranchie de tellement de conditions que cet appui à l’indépendance devient inopérant.

À l’évidence, Sol Zanetti trouve que le Bloc québécois est devenu infréquentable. Et en ça, il est tout à fait en phase, en symbiose, avec la « nouvelle gauche ».

Le Sol Zanetti nouveau c'est celui qui refuse d'être associé au Bloc québécois mais qui trouve pertinent de se joindre à une manifestation organisée par les plus radicaux pourfendeurs de la loi 21...