Le 17 octobre dernier, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a lancé la 3e édition de Leadership au féminin, un programme ponctué de nouveautés. En plus des trois cohortes existantes, s’ajoutent maintenant deux cohortes sectorielles, soit en politique et technoscience. «En faisant la promotion de ces secteurs dans lesquels les femmes sont sous représentés, nous souhaitons encourager la parité dans tous les domaines de l’activité économique», soutient Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la CCIQ. Le programme offre aux femmes de tous les milieux un rayonnement, une mise en réseau et un tremplin vers une reconnaissance de la communauté d’affaires.

Pour plus d’informations : www.cciquebec.ca