Les partisans du tramway et ceux du métro campent sur leurs positions

L’étude comparative sur les modes de transport lourds a conforté les partisans du tramway dans leurs positions. Elle n’a par contre rien changé aux convictions des prométro.

Jeudi, la firme Systra, qui est déjà sous contrat avec la Ville de Québec pour concevoir le tramway, a conclu que le tramway serait « la meilleure option pour Québec ». Un métro serait trop cher et « surdimensionné » pour les besoins de la capitale nationale, y indique-t-on.

Pour Étienne Grandmont, directeur général d’Accès transports viables, « ce n’est pas une surprise. On a fait nous-mêmes des analyses de ce genre et on arrivait à cette même conclusion ».

Le fait que deux professeurs de HEC Montréal aient validé l’étude de Systra « nous rassure », a-t-il ajouté. D’après lui, « il y aura toujours des gens pour trouver une façon de dénigrer le processus de cette étude. Mais ce serait de la mauvaise foi. Le tramway est le bon mode au bon endroit considérant les caractéristiques de Québec. »

Chapitre tourné ?

Raisonnement semblable chez Yvon Charest, porte-parole du regroupement « J’ai ma passe ». Selon lui, « le métro est trop gros et trop dispendieux pour une ville de la taille de Québec. On espère que le chapitre est désormais tourné sur le mode de transport à choisir ».

De son côté, Julie Bédard, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, a affirmé que son organisme est « heureux des conclusions de Systra, qui vient appuyer le projet de Réseau tel qu’on le connaît. Attractif tant pour les investisseurs, les travailleurs que pour les touristes, ce projet est digne d’une capitale nationale. »

Jouer sur les chiffres

Aux antipodes, l’ingénieur Robert Vandewinkel, du groupe « J’y vais en métro », s’est dit déçu du fait que Systra « joue avec les chiffres pour en arriver à des conclusions qui étaient déjà sur la table ».

Pour illustrer son propos, ce dernier rappelle que l’étude évoque un coût d’investissement moyen compris entre 25 et 45 millions $ du kilomètre pour réaliser un tramway. Pourtant, le coût réel du tramway de Québec se rapprochera plutôt des 100 millions $ du kilomètre. « Ce montant se trouve à la base de la fourchette du métro, que l’étude chiffre entre 100 millions $ et 200 millions $ du kilomètre », dit-il.

M. Vandewinkel tient également à citer la page 56 de l’étude dans laquelle on peut lire « qu’un métro de deux voitures de capacité de 150 passagers (300 passagers) avec la fréquence de 4 minutes est optimal ».

L’ingénieur regrette par ailleurs que l’étude « évacue tout ce qui touche à l’environnement, au transfert modal et aux cycles de vie des deux modes de transport (tramway et métro) ».