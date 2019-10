Luc Archambault aux Floralies Jouvence

Plusieurs oeuvres réalisées dans le même élan créatif que Le Sous-bois du vivant, cette œuvre d’art signée Luc Archambault et implantée sous la grande verrière des Floralies Jouvence, sont exposées au centre jardin sympathique de Sainte-Foy, jusqu’au 27 octobre. En plus de l’immense murale (8 X16 pieds), il est possible d’admirer des tableaux et meubles peints par M. Archambault, dont les diverses couches d’enduit époxy-polymérique créent un effet chatoyant révélant leur beauté.

► Pour informations: floraliesjouvence.ca