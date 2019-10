Métro, un non-sens

Dans un monde idéal, où les gouvernements du Québec et du Canada seraient prêts à investir dans un projet de 10 milliards de dollars, même en sachant qu’il serait nettement sous-utilisé, Québec aurait son métro.

Le rapport dévoilé hier a confirmé ce que toute personne sensée et bien informée savait déjà. Un métro, pour Québec, pourrait répondre aux besoins, mais présenterait une surcapacité et serait, surtout, une solution beaucoup trop coûteuse.

Plus cher

La raison est simple : un métro souterrain est considérablement plus cher qu’un tramway, un train léger ou un monorail. On peut ainsi construire, pour le même prix, près de cinq fois plus de kilomètres de tramway que de métro souterrain.