Référence incontournable pour les parents à la recherche d’une école secondaire pour leur enfant, notre classement annuel est de retour. À lire jusqu’à dimanche.

« Deux choses doivent être en place pour mener au changement. Il faut tout d’abord croire que le changement est possible et ensuite s’inspirer en voyant que d’autres écoles y sont parvenues », indique Peter Cowley, auteur du Palmarès, qui évalue cette année 463 institutions.

Selon l’Institut Fraser, ces établissements prouvent qu’il est possible de performer, même lorsque l’on est aux prises avec une clientèle plus exigeante.

Pour témoigner de cette réalité, Le Journal innove, cette année, et inclut dans son palmarès un tout nouveau classement des écoles accueillant plus de 30 % d’EHDAA, en distinguant une fois de plus les réseaux public et privé.