Pour petits et grands... et autres créatures!

Au plus grand plaisir des petits, nous y sommes enfin ! Dans moins d’une semaine, personnages féériques, sorciers et superhéros envahiront les rues de la Belle Province dans la cadre de la fête de l’Halloween. Et question d’oublier la pas-très-sympathique tire Sainte-Catherine, voici quelques suggestions qui sauront plaire aux petits... et aux grands, qui ne manqueront pas de fouiller dans les bols des petits une fois qu’ils seront couchés.