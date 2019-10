Prendre des notes sur son téléphone, le choix d’applis est très varié

D’un côté, il y a les bons vieux bouts de papier ou calepins très pratiques pour prendre des notes, de l’autre, des applis pour téléphones intelligents qui ont chacune leurs avantages.

Laquelle choisirez-vous?

Au gré de notre quotidien, nous prenons des notes de toutes sortes qui s’empilent ici et là. Des notes prises en parlant au téléphone jusqu’aux mots de passe à classer, les applications de notes sur nos appareils mobiles préférés valent le détour. Reste à choisir laquelle.

Simplenote

Comme son nom l’indique, l’appli Simplenote se veut minimaliste, rapide et simple pour ceux qui ne cherchent pas de fonctions avancées.

Offerte sur tous les systèmes d’exploitation – iOS, macOS, Android, Windows et Linux –, il est facile de créer et d’éditer de nouvelles notes. De plus, les notes se synchronisent sur tous vos appareils du moment qu’une version y est installée.

Saferoom

À l’opposé, on découvre Saferoom, une application de productivité qui se synchronise sur le nuage avec les produits des plus importants éditeurs, comme Evernote, OneNote et Office365. Cette appli n’est pas un outil pour prendre des notes, mais plutôt conçue pour sécuriser les trois précédentes.

Comme son nom l’indique, l’appli est chiffrée, ce qui veut dire que si vous perdez son mot de passe, dites adieu à tout ce qu’elle contient. Cela dit, elle est supportée par les gestionnaires de mots de passe comme 1Password et LastPass.

Dropbox Paper

Les qualités de Dropbox Paper visent surtout les utilisateurs qui recherchent des fonctions de collaboration où plusieurs utilisateurs doivent avoir accès aux mêmes notes.

Cela dit, Dropbox Paper n’est offert que sur les systèmes mobiles iOS et Android.

Evernote

Assurément l’une des applications des plus complètes sur le marché, Evernote permet de conserver vos notes, vos mémos vocaux, des images et de partager un carnet de notes de vos brillantes idées avec une ou plusieurs personnes.

Avec elle, deux grandes qualités, celle qui permet d’accéder à vos documents sur navigateurs Web. Ces derniers, Chrome, Safari et Firefox, peuvent être équipés de l’extension Evernote Web qui enregistre vos pages Web.

Et celle de son support multiplateforme sur plusieurs appareils, incluant l’intégration de l’assistant vocal Siri.

Pour 10 et 15 $ de plus, vous trouverez les versions Premium et Business qui offrent des fonctions plus avancées, comme celle de faire de vos notes une présentation en un clic.

Zoho Notebook

Gratuite et sans publicités, Zoho Notebook provient d’un éditeur qui veut tailler sa place dans le marché de la bureautique, à côté de géants comme Microsoft et Google. Sur son site, Zoho va jusqu’à proposer un outil de conversion des notes Evernote vers sa plateforme Notebook.

Avec des fonctions multimédias, Zoho Notebook utilise les couleurs et des fonctions personnalisées pour créer différents types de notes, de l’aide-mémoire jusqu’aux tableurs, le tout bien enrobé d’une interface utilisateur rapide et simple.

Zoho Notebook est gratuit sur Android, iOS, macOS et les navigateurs Web. Seul absent, Windows.

OneNote

Dernier et non le moindre, OneNote de l’éditeur Microsoft est un des poids lourds dans les applications de notes.

Pour du texte, des coupures de presse ou de pages Web, il est possible d’écrire des notes manuscrites sur écran tactile et de numériser des documents physiques.

Comme les autres, on peut synchroniser des notes entre ses appareils liés par le même compte Microsoft, iOS et Android inclus, ainsi qu’avec les logiciels Office Excel et Word.