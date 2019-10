Que reste-t-il de nos Amours?

WASHINGTON | Quinze saisons ont passé depuis que les Expos ont quitté Montréal. Pour la première fois depuis leur retour à Washington, les Nationals ont atteint les Séries mondiales. Dans leur épopée, on perçoit un peu de nos Amours.

Les vestiges des Expos ne sont pas nombreux au Nationals Park. Hormis quelques mentions, dont les noms de Tim Raines, Andre Dawson et Gary Carter apparaissant dans les gradins du stade, peu d’histoire de la franchise montréalaise est soulignée dans la capitale fédérale.

Mais dans l’organisation, six membres ont connu les Expos. Le gérant Dave Martinez a évidemment joué avec le club de 1988 à 1991 après une transaction qui l’avait amené des Cubs de Chicago. Mais son instructeur au troisième but, Robert « Bobby » Henley, y est également passé en 1998. Le choix de 26e tour à l’encan 1991, un receveur, a joué 41 matchs à Montréal. En 2019, Henley a écoulé sa 17e saison comme entraîneur et sa 25e dans l’histoire de la franchise. D’ailleurs, il lançait vendredi soir lors de l’exercice au bâton de son équipe.

Photo AFP

Des artisans de longue date