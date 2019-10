Québec encore sous l’effet Goblin

Trois ans après le méga tournage de la série sud-coréenne Goblin à Québec, la capitale profite encore des retombées de sa diffusion. Un réalisateur taïwanais est débarqué dans le Vieux-Québec au début du mois avec son équipe d’une quarantaine de personnes pour tourner une comédie romantique, qui prendra l’affiche à l’été 2020 à Taïwan et en Chine.

En date du 30 septembre, le tiers des 21 tournages étrangers qui se sont déroulés dans la capitale en 2019 étaient en provenance de l’Asie, selon des données fournies par la Ville de Québec.

Il semble y avoir beaucoup de fans de Goblin parmi les cinéastes asiatiques. Gavin Lin, réalisateur de cinq longs métrages et d’une série télé, fait partie des fanatiques, confie le directeur de plateau avec qui il a fait équipe ici, le Montréalais Karl Fodor.

Tellement qu’il a décidé que l’histoire de son prochain long métrage, une comédie romantique intitulée A Trip With Your Wife, débute à Québec. Le scénario repose sur l’histoire d’un homme atteint d’un cancer du cerveau, dont le dernier souhait est de faire un voyage au Canada avec la femme de son meilleur ami.

« Les trois personnages principaux voyagent à l’automne au Canada et veulent voir les couleurs, des feuilles les plus rouges possible. L’histoire se passe vraiment à Québec, on ne fait pas semblant d’être ailleurs », a indiqué M. Fodor au Journal.

Lorsque l’équipe s’est promenée dans le Vieux-Québec pour la première fois, « tout le monde a reconnu les lieux de tournage de Goblin », a-t-il fait valoir.

Trois jours à Québec

Entre le 30 septembre et le 5 octobre dernier, des scènes ont été tournées à l’aéroport Jean-Lesage ainsi qu’à la place Royale, au Café La Maison Smith, à la place d’Armes et plus près du fleuve, question d’avoir des plans sur le Château Frontenac. L’équipe est ensuite allée tourner à Montréal, Toronto et Niagara Falls.

Photo courtoisie

Une quarantaine de Taïwanais ont fait équipe avec autant de Québécois sur le plateau. « C’est inhabituel d’avoir autant de techniciens », a remarqué M. Fodor, qui souligne que les cinéastes asiatiques ont une façon différente de faire les choses.

Encore des impacts

La ville de Québec avait attiré un autre tournage asiatique d’envergure plus tôt cette année. Une équipe de la téléréalité My Wife’s Secret Recipe est venue filmer, en juin, la visite d’un couple célèbre dans une multitude d’endroits de la capitale.

Photo courtoisie

Les tournages étrangers dans la capitale comprennent différents types de projets, comme des publicités, des documentaires et des longs métrages.

Sur le plan touristique, l’engouement généré par Goblin, dont les 16 épisodes diffusés en 2017 ont été vus plus de 245 millions de fois, est indéniable.

Entre 2016 et 2017, l’affluence de Coréens qui ont débarqué à Québec par avion a augmenté de 60 %, soulignait cet été Destination Canada.