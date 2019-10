Somnambule, elle est acquittée de conduite avec les facultés affaiblies

Le témoin contacte le 911 et suit la conductrice, qui louvoie toujours et évite à répétition des collisions, avant de prendre une autre sortie pour s’immobiliser dans un stationnement commercial.

Les policiers arrivés sur les lieux, Diane Trottier est arrêtée et accusée de conduite avec les facultés affaiblies. Elle collabore avec les autorités, contacte son avocat et se soumet à l’alcootest. Elle présente une fois et demie la limite d’alcoolémie permise dans le sang.