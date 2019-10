Sortie du film Les fleurs oubliées

C’est aujourd’hui qu’arrive en salles le film Les fleurs oubliées d’André Forcier, mettant en vedette, entre autres, Roy Dupuis, Yves Jacques, Émile Schneider, Juliette Gosselin, Christine Beaulieu, Mylène Mackay et Donald Pilon. Marie-Christine Leblanc a rencontré plusieurs artisans de cette fable naturaliste, dont M. Forcier et son fils François Pinet-Forcier, tous deux coréalisateurs et coscénaristes, qui abordent différents sujets dont le personnage coloré du Frère Marie-Victorin, le message écologique du film et la diversité du cinéma québécois.

Le film met en lumière l’histoire d’Albert Payette (Roy Dupuis), ex-agronome et apiculteur, qui pollinise les toits de Montréal avec son neveu Jerry (Émile Schneider) pour sauver les abeilles. Albert reçoit l’aide inattendue du Frère Marie-Victorin (Yves Jacques), auteur de la Flore Laurentienne et fondateur du jardin botanique, à qui il fera découvrir son hydromel qu’il vend à des bourgeoises pour financer son départ vers Mingan. Pendant ce temps, Lili de La Rosbil (Juliette Gosselin), journaliste au Ras-le-Bol et Mathilde Gauvreau (Christine Beaulieu), solide avocate, poursuivent leur mission de sauver les travailleurs agricoles mexicains, aux prises avec Transgénia, multinationale qui empoisonne la Terre à coups de produits chimiques.