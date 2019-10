Un gestionnaire de mots de passe est essentiel, en avez-vous un?

Essentiel à la sécurité informatique, un gestionnaire de mots de passe vous assure une solide protection en ligne tout en étant facile à gérer au quotidien, et ce sur plusieurs appareils. En avez-vous un?

Combien d’entre vous utiliser les mêmes mots de passe sur plusieurs services en ligne?

C’est non seulement dangereux en cas de bris de sécurité, mais un pirate ira également tester ce même mot de passe dérobé sur vos autres comptes en ligne.

Sur l’App Store, d’Apple, «91% des mots de passe d’utilisateurs figurent dans la liste des 1000 mots de passe les plus communs», peut-on lire à l’ouverture de la page 1Password.

Pour sécuriser vos comptes et activités sur Internet, il y a essentiellement trois choses à faire: maintenir à jour les systèmes d’exploitation de ses appareils et de ses navigateurs Web, utiliser l’authentification à deux facteurs et un gestionnaire de mots de passe.

Un gestionnaire va rassembler au même endroit vos données sensibles comme vos mots de passe, identifiants, adresses, numéros de cartes de crédit et bancaires. En plus de générer des mots de passe longs et complexes et de les conserver, il vous suffit que d’un seul mot de passe maître pour ouvrir et gérer votre gestionnaire.

Pourquoi un gestionnaire quand vos navigateurs font pareil?

Si vos navigateurs peuvent seuls gérer vos identifiants, le gestionnaire de mots de passe, lui, en fait davantage.

Il peut vous prévenir qu’un mot de passe est réutilisé plus d’une fois, qu’il est trop faible ou trop facile à deviner ou à pirater.

Certains gestionnaires vont jusqu’à vous prévenir qu’un compte ou service en ligne a été piraté et que les mots de passe ont fuité.

Et dans les cas où l’accès aux comptes est partagé entre les membres d’une famille ou d’un groupe de travail, les gestionnaires facilitent l’utilisation de mots de passe complexes et sûrs entre tous.

Choisir son gestionnaire de mots de passe

Première condition, le gestionnaire doit être compatible avec tous vos systèmes et appareils mobiles (Mac, Windows, iOS, Android), sans oublier vos navigateurs. La plupart le sont tous et, seconde condition, ceux-ci doivent être offerts en français.

Autre facteur, le coût. Ces gestionnaires exigent un abonnement de quelques dizaines de dollars par an — l’option la plus économique, ce qui revient à 4 ou 5 dollars par mois.

Une fois installé dans vos appareils, on vous demandera de choisir un mot de passe maître assez long, mais facile à retenir. C’est lui qui déverrouillera le gestionnaire chaque fois que nécessaire.

Notez-le quelque part en lieu sûr (à l’épreuve du feu) pour ne pas l’oublier ni le perdre. Autre conseil, l’ajouter à votre testament numérique est également fort recommandé en cas d’invalidité ou de décès. Et ne le stockez pas non plus sur un serveur infonuagique – Google Drive, Dropbox, iCloud.

Vos comptes seront nettement plus en sécurité et vous vous direz pourquoi vous ne l’avez pas fait plus tôt.

Les gestionnaires les plus populaires