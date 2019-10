Un retour sur le terrain pour Jacob Doucet-Bruyère

Jacob Doucet-Bruyère disputera son premier match depuis le 21 octobre 2016.

«Je suis vraiment excité et j’ai hâte de vivre le jour de match avec mes coéquipiers, a raconté l’ailier rapproché du Rouge et Or de l’Université Laval. Je suis à 100 pour cent depuis une semaine. Je me suis entraîné trois semaines sans contact. Ce fut difficile d’être à l’écart aussi longtemps, mais j’ai gardé le moral.»

Victime d’une déchirure du ligament croisé antérieur pendant la saison morte, l’ailier espacé a raté sa dernière campagne avec les Élans de Garneau en 2017. L’an dernier, il a fait ses classes comme recrue avec le Rouge et Or et il n’a pas disputé un seul match.

Alors que tout se déroulait rondement cette année, Doucet-Bruyère s’est blessé à une épaule lors de la dernière journée du camp d’entraînement en août dernier. Il a repris l’entraînement à plein régime avant la rencontre contre les Carabins de l’Université de Montréal la semaine dernière.

«Je ne veux pas tarder à saisir mon opportunité quand elle va se présenter, a-t-il mentionné. J’ai joué sur les unités spéciales à Garneau et je ne suis pas stressé avec cet aspect. Comme ailier rapproché ou centre arrière, je joue maintenant dans la boîte et j’adore ça. J’aime l’aspect physique. Le jeu se déroule moins vite et je suis vraiment prêt.»

Justin Éthier est content que le gaillard de 6 pi 4 po et 235 livres puisse finalement disputer son premier match à Laval. «C’est un gros bonhomme qui peut apporter une bonne contribution sur les unités spéciales avec sa vitesse, a indiqué le coordonnateur offensif du Rouge et Or. Il a pris confiance à sa deuxième année et j’aime son attitude.»

Premier départ

Pour la première fois de la saison, le Rouge et Or ne misera pas sur les cinq mêmes partants sur la ligne offensive. Andy Genois frappera en relève de Nicolas Thibodeau comme bloqueur à droite. Ce dernier reviendra au jeu en première ronde des séries éliminatoires.

«Je me sens vraiment prêt et j’ai hâte de vivre ce premier départ, a-t-il souligné. Je suis bien entouré avec Samuel Thomassin à mes côtés. Ça va être un match physique puisque Sherbrooke est une équipe intense.»

Genois avait obtenu son seul départ en carrière l’an dernier à l’occasion de la Coupe Uteck face aux X Men de St,Francis Xavier. Le garde Philippe Robitaille sera en uniforme pour la première fois de la saison.

Blessé à une cheville sur une faufillade du quart-arrière au 3e quart du match contre Montréal, le secondeur intérieur Frédéric Pongo ne sera pas en uniforme. Christophe Gagné évoluera comme partant.

Rétabli de sa blessure, Darren Kyeremeh sera de retour au jeu tout comme les joueurs de ligne défensive Arnold Mbembe et Alexandre Deblois qui avaient été laissé de côté lors du dernier match.