Une caisse de grands crus pour mieux guérir !

Qui n’aimerait pas mettre la main sur une caisse de grands crus?! Vous savez, les Château Latour, Château Margaux, Château Mouton-Rothschild, Château Palmer, sans oublier l’un des vins les plus iconiques de la planète : Petrus!

C’est possible en achetant un billet pour le désormais célèbre tirage de l’événement viticole de l’année : Montréal Passion Vin. Tous les profits seront remis à la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). En participant ainsi, vous contribuez à accélérer le développement des traitements par cellules souches et à guérir de plus en plus de patients, plus rapidement. J’ai même un ami du vin, André Papineau - pour ne pas le nommer - de la très belle agence Vinealis, qui a doit une partie de son bonheur quotidien aux progrès réalisés dans le domaine des cellules souches grâce à l’appui de la Fondation HMR.

En plus, les chances de gagner sont élevées puisque seulement 700 billets de tirage sont en circulation. Bref, une chance unique de mettre la main sur des bouteilles d’exception, le tout pour une bonne cause. Billet : 100 $. Valeur du lot : plus de 16 000 $

Buvez moins. Buvez mieux.

Les Méchants Raisins sont partenaires de la Fondation HMR