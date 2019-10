Une journée de rêve pour un jeune Québécois avec les Blackhawks

Un Lévisien de 12 ans atteint de leucémie lymphoblastique aiguë a eu la chance de s’entraîner avec les Blackhawks de Chicago, une équipe chère à son cœur, vendredi après-midi.

Benoit Savard a pu patiner pendant 20 minutes avec les joueurs des Blackhawks au Fifth Third Arena grâce à la Fondation canadienne Rêves d’enfants.

«J'ai eu beaucoup de plaisir avec les Blackhawks de Chicago», a confié le jeune homme en entrevue au site LNH.com après l’entraînement.

Benoit procédera également à la mise au jeu protocolaire dimanche, alors que les «Hawks» recevront la visite des Kings de Los Angeles. Cette rencontre sera présentée dans le cadre de la soirée «Le hockey pour vaincre le cancer».

Emmanuel Savard a raconté à quel point les Blackhawks avaient été importants pour son petit frère lorsqu’il a reçu son diagnostic de cancer il y a trois ans, alors qu’il n’était âgé que de 9 ans.

«Lorsque [Benoit] a appris qu'il avait le cancer, regarder les Blackhawks représentait une bonne façon de libérer son esprit et de ne penser qu'au hockey, a raconté l’adolescent de 15 ans au site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«C'était son rêve depuis longtemps, et [être ici] représente le plus beau jour de sa vie. Il a travaillé tellement fort, et il n'abandonne jamais», a poursuivi Emmanuel.

Un bel accueil

Portant le numéro 88, Benoit s’est amusé comme un petit fou sur la glace avec les joueurs des Blackhawks. Il était heureux de pouvoir rencontrer ses idoles, à commencer par Patrick Kane.

«Patrick Kane et Jonathan Toews m'ont demandé si je me sentais bien, a expliqué Benoit. Je leur ai répondu que oui, et ils m'ont invité à sauter sur la glace avec eux. C'était très plaisant.»

«On pouvait voir le sourire sur son visage, a dit Dylan Strome. Il a de toute évidence traversé plusieurs épreuves. Je suis persuadé qu'il aime les Hawks et qu'il adore porter ce chandail. Il était très excité à l'idée d'être sur la glace, et il n'est pas un vilain joueur.»

Le capitaine des Hawks Jonathan Toews a même été impressionné par les habiletés du jeune québécois.

«Je me tenais devant le filet alors que nous pratiquions l'avantage numérique, et entre les exercices, j'entendais les joueurs crier à l'autre bout de la patinoire, a raconté Toews. Je l'ai vu décocher des tirs sur réception qui effleuraient la barre horizontale, j'étais très impressionné.»